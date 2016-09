Masegosa: “Creo que el equipo se encuentra capacitado para pelear”

A. DE LA VEGA

Sábado, 3 de septiembre de 2016

fútbol / tercera división, grupo ‘x’

La AD Ceuta FC se estrenará este domingo en el Alfonso Murube frente a un Arcos que ha sido confeccionado para pelear por los primeros puestos del grupo. Tras un debut liguero en el que el equipo estuvo “un poco espeso en cuanto a la idea de juego”, Pepe Masegosa aseguró durante la rueda de prensa previa al partido que está convencido de que este domingo sus jugadores darán una imagen muy distinta.

“Estoy contento con muchas cosas que se hicieron en San Roque, y creo que el equipo va a tener otra cara en casa. La plantilla ha completado una buena semana de entrenamientos y lo veo con muchas ganas de mejorar”, reconoció el técnico sevillano.

Masegosa reconoció que espera un partido complicado frente al Arcos, que se ha “reforzado bien”. “Ha firmado a un entrenador que sacó un buen rendimiento con el Sanluqueño. Ha incorporado a jugadores que él ha tenido, lo que hace mucho más llevadero el periodo de adaptación y ese recorrido lo tiene ganado. Ha hecho una apuesta clara por estar arriba y espero un equipo fuerte de Tercera División con las dificultades que tiene el viaje a Ceuta y estoy convencido de que estamos capacitados para sacar el partido adelante”, declaró.

En cuanto a su equipo, el sevillano reconoció que lo que más espera es “que mejore en el ritmo de juego”, ya que “en San Roque no me gustó”. “Es algo que se pueden dar en algunos partidos por muchos factores, pero creo que vamos a tener un ritmo alto de juego. Estaremos más concentrados y más dinámicos a la hora de jugar”, aclaró el técnico del equipo caballa.

Respecto a la evolución del equipo, Masegosa admitió que “en lo técnico y táctico es difícil hacer un equipo”. “Los equipos no nacen de la noche a la mañana. Hay que encontrar un patrón de juego común y eso es un proceso más lento”, reconoció el sevillano, que sin embargo aseguró que “estamos evolucionando muy bien, aún lejos de lo que podemos ser, pero sí evolucionando; y físicamente creo que estamos bastante bien y capacitados para pelear”.



Titularidad de Javi Navarro

Masegosa admitió que está “valorando” el hecho de que Javi Navarro pueda entrar en el ‘once’ inicial frente al Arcos, aunque es algo que “no tengo decidido”. Lo que sí aseguró que tiene claro es que “todos son importantes, porque además somos pocos”.

“No hay ninguno futbolista que se pueda o se deba sentir desplazado; mi intención es que todos se sientan importantes. Somos pocos y la temporada es larga”, afirmó.

Evolución de Perita

El entrenador del Ceuta reconoció que sigue confiando en que Perita recupere su forma física para que se quede finalmente en el equipo. “Las condiciones de Perita están claras en cuanto a leer el juego; y en las acciones técnicas va sobrado. Pero lleva un periodo importante fuera de la competición y eso se acusa”, admitió.

Sin embargo, Masegosa aseguró que si el mediocentro “coge el tono físico para competir a nivel de la exigencia, yo lo quiero”. “Estamos en ese compás de espera, aunque esta semana ha dado un salto y lo he visto con otra chispa y otro ritmo; aún insuficiente, pero sí ha evolucionado, por lo que si sigue así soy optimista en cuanto a su incorporación”, concluyó.

“Se tiene que crear una corriente de optimismo”

Masegosa destacó la importancia que en su opinión tendrá esta temporada la afición para que su equipo pelee con las mayores garantías por los objetivos marcados. “Para mí, la afición es clave. No puedo separar el rendimiento del equipo con el apoyo de la afición”, aseguró el sevillano, que por ello reconoció que “creo que se tiene que crear una corriente de optimismo y de creer que se pueden hacer cosas importantes”. Una corriente de optimismo en la que “vayan ligados el juego del equipo y la respuesta de la afición y de los jugadores”. “Estamos haciendo un proyecto deportivo nuevo y todos los inicios son difíciles, pero también todos los inicios tienen un punto de ilusión que no podemos perder a las primeras de cambio”, admitió el entrenador del Ceuta, que confía en que equipo y afición se mantengan fuertes en sus convicciones: “Tenemos que mantener la ilusión y tener la frialdad de saber que el fútbol es difícil y que las cosas no siempre salen a la primera”, declaró.