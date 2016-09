EL PUEBLO

Domingo, 4 de septiembre de 2016

Cuando dos políticos se enfrentan, cuando dos partidos confrontan sus ideas, o cuando se lleva a cabo un debate a varias bandas entre miembros de distintos partidos, la agresividad es la nota predominante en los discursos de todas las partes. En política parece que ser agresivo está de moda. El discurso de el ‘y tú más’ es tan constante que ha conseguido aburrir e indignar a la ciudadanía, que se pregunta qué hay detrás de los discursos muchas veces huecos de los políticos que parecen no tener en consideración la capacidad de quienes les escuchan.

No obstante, dentro de esa gran tribu de aspirantes a ‘showman’ que se quedan en títeres televisivos ávidos de cualquier bronca en la que figurar para contar con más minutos de gloria, se encuentran algunos políticos que a contracorriente mantienen un discurso moderado, bajo la premisa de la coherencia, que busca aunar fuerzas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de sus vecinos. Un discurso sin críticas subidas de tono, sin reproches, sin demagogia, que sorprende por ser infrecuente. Y es que, también hay políticos que creen en política, que se ilusionan por ayudar a quienes más lo necesitan y que tienen altura de miras y sentido de Estado.

Es posible hacer política en positivo. Una política que aporte soluciones y no problemas, que no busque el enfrentamiento por el enfrentamiento, y que no se valga de cuestiones que levanten pasiones y odios para generar el odio que, ya ha quedado demostrado por la historia, sólo sirve para dividir y destruir. España sabe de eso. Esa política en positivo merece ser aplaudida, puesta en valor y reconocida. Sólo con políticos que estén dispuestos a andar ese camino, para aunar fuerzas y lograr un objetivo común, se podrá llegar lejos, prosperar e ir alcanzando las metas. De lo contrario, nos quedaremos en el odio que aportan el reproche y la crítica, sin conseguir más que regocijarnos en los problemas, y sin lograr soluciones.