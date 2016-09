Hadú-Almadraba, ahogada por el caos de la frontera, pide una subida de la tarifa

V.S.C.

Domingo, 4 de septiembre de 2016

La empresa de autobuses Hadú-Almadraba lleva cuatro años viendo como el número de pasajeros disminuye al mismo ritmo que aumentan los problemas en al frontera, donde las continuas retenciones les han hecho perder muchos usuarios que, ante las largas esperas que en ocasiones han tenido que padecer, deciden irse andando hasta el Tarajal. La pérdida de viajeros en esta línea ha influido en la situación general de la empresa, ya que el itinerario a la frontera era el más rentable y ayudaba a sostener otras líneas deficitarias como la de Benzú, el Hospital Universitario o la calle Real. Por eso, la situación actual de la compañía, según traslada su gerente, Manuel Cuéllar, es “preocupante” y así se lo ha hecho saber a la responsable de Transporte en la Ciudad Autónoma, Adela Nieto, a la que ha enviado varios escritos desde diciembre del pasado año para exponerle algunas propuestas que ayuden a hacer este servicio público viable, entre las que estaría una subida de la tarifa.

Sin embargo, Cuéllar no ha recibido respuesta desde el Gobierno, aunque sí ha tenido conocimiento del proyecto del Ejecutivo para poner en marcha una nueva línea hacia el Serrallo. Un proyecto del que ha tenido noticia por teléfono pero del que no se le ha presentado ningún escrito ni estudio de viabilidad. “Nuestra voluntad es la de cumplir con la vocación de servicio público que tenemos, pero en la mala situación económica en la que nos encontramos, necesitamos apoyo para poder hacerlo y ampliar las líneas”, traslada Cuéllar en declaraciones a EL PUEBLO. Y es que, con un beneficio industrial del 1,78% el año pasado, el gerente de Hadú-Almadraba asegura que les resulta inviable invertir en nuevos vehículos o introducir mejoras en el servicio. Según los datos que manejaban ya el año pasado, desde 2009 habían perdido más de un 22% de viajeros. Una caída que se ha mantenido durante este año y que afecta, sobre todo, a la línea de la frontera. “Esta es una línea productiva que ayudaba a mantener otras en las que tenemos pérdidas de hasta un 60% en el caso del hospital o un 75% en la calle Real”, comenta Cuéllar para asegurar que, sin embargo, esta situación ha cambiado y la línea que va hasta el paso fronterizo ya no puede soportar las otras líneas deficitarias.

Las propuestas que ha puesto sobre la mesa la empresa pasan por una actualización de las tarifas que consistiría en pasar de los 80 céntimos que cuesta el billete ahora a 85 céntimos, manteniendo el viaje en autobús en Ceuta como uno de los más baratos del país. Además, Hadú-Almadraba también ha planteado aumentar la bonificación al combustible hasta 20 céntimos por litro sobre un límite de consumo de 750.000 litros anuales.

Otra de las iniciativas que ha propuesto la empresa ha sido contar con bonificaciones sobre las inversiones para la renovación del parque de autobuses, en consonancia a las ayudas que se han puesto en marcha para el sector del taxi. No obstante, desde Procesa han trasladado que es “inviable” cualquier ayuda a este sector.

Mientras, desde la Ciudad Autónoma no han contestado a Hadú-Almadraba al respecto de estas iniciativas, siendo la de mayor peso la de la actualización de la tarifa, que fue revisada por última vez en 2012. Una postura ante la que la empresa se siente “ahogada” y, según expone su gerente, ya no queda “por dónde recortar” por lo que se están planteando reducir los salarios. “Es la última opción, por que los trabajadores son los que menos deben pagar lo que está ocurriendo, pero no tenemos más alternativas”, lamenta Cuéllar que espera, al menos, una respuesta.

Una línea cuesta 141.000 euros. El simple hecho de poner en marcha una línea de autobús supone un desembolso de 141.000 euros anuales. Un coste que no siempre se amortiza, según Cuéllar.

Un nuevo vehículo, 245.000 euros. Adquirir un nuevo autobús tiene un coste de 245.000 euros. Precio ahora inasumible para la empresa Hadú-Almadraba.

La bonificación de billetes se garantiza para todo el año en el nuevo convenio

“Nosotros no recibimos ninguna subvención, sino que tenemos un convenio con la Ciudad Autónoma para la bonificación de los billetes”, aclara Manuel Cuéllar. El gerente de Hadú-Almadraba recuerda los problemas que se han producido años atrás con la bonificación después de que se acabara el fondo destinado a cubrir la rebaja que hay para pensionistas, jubilados, estudiantes y trabajadores con un salario mínimo.

Sin embargo, con el nuevo convenio, Cuéllar traslada que la bonificación se garantiza durante todo el año ya que no habrá una cantidad límite, sino que la Ciudad aportará lo necesario para que estos colectivos tengan el precio del billete subvencionado permanentemente. Mientras, la empresa aún está esperando a que se le ingrese los importes que en 2014 y 2015 tuvieron que soportar para bonificar el billete una vez que se agotó la cantidad destinada al convenio por parte de la Ciudad Autónoma a través de Asuntos Sociales.

La empresa entiende que la solución al tráfico en la frontera pasa por contar con una explanada para evitar las colas

“Las obras que se han hecho en la frontera no han servido para nada y lo sabíamos”. Así de tajante se muestra el gerente de la empresa Hadú-Almadraba, Manuel Cuéllar, que traslada su preocupación por la mala situación en la que la compañía de autobuses está inmersa desde hace cuatro años debido, en gran medida, a los problemas de tráfico que se dan en la frontera.

La clave para aliviar la presión que existe en esta carretera, entiende Cuéllar, es contar con una explanada en la que los vehículos puedan aguardar a pasar por la frontera sin entorpecer el tráfico. Un lugar que ni siquiera está contemplado en la reforma del entorno fronterizo que está prevista hacer en estos próximos años con cargo a fondos del Estado. Por eso, prevé y lamenta Cuéllar, los atascos seguirán sin solucionarse.

El único alivio que encuentran los autobuses en la frontera es la ayuda de los agentes de la Guardia Civil que están destinados en esta zona. Cuéllar agradece su colaboración y explica cómo cuando las colas no son muy grandes, los agentes logran sacar a los autobuses para que lleguen a la frontera de forma más fluida. “Nos ayudan a cumplir con un servicio público”, reconoce el gerente de Hadú-Almadraba.

En la línea de la frontera, la que más pasajeros tiene diariamente, operan hasta once vehículos al mismo tiempo en hora punta, según explica Cuéllar. Esto ocurre a primera hora de la mañana, cuando los trabajadores transfronterizos cruzan a la ciudad para ir hasta su puesto de trabajo. Para agilizar el paso de autobuses, en la carretera de la frontera existe un carril bus, pero el gerente de Hadú-Almadraba lamenta que “son muchos los conductores que no lo respetan”. No obstante, apunta, habilitar más carriles para autobuses ayudaría a mejorar el servicio.