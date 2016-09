Chalaris: “Rambo no mató a Tafa y yo creo que saldrá de la cárcel”

EL PUEBLO

Domingo, 4 de septiembre de 2016

El abogado de origen griego Andreas Chalaris se muestra convencido de la inocencia de Anuar Mohamed Hamedi, alias ‘Rambo’, sentenciado a 22 años de cárcel por el asesinato de Mustafa Ahmed Abdeselam ‘Tafa Sodia’, de tentativa de homicidio sobre la esposa de este, y de tenencia ilícita de armas. “Creo que lo van a soltar. ‘Rambo’ no es el asesino de Tafa Sodia. Estoy convencido mil por cien”, declaró el letrado de la defensa.

Desde su punto de vista, hay una serie de circunstancias relevantes que dignas de tener en cuenta. Por ello, estima, “esta causa no se sostiene. Por ejemplo, el testimonio de la viuda no vale. Ella no conocía a Rambo y además no hubo rueda de reconocimiento”, explica el abogado. Además también cuestiona la posición del testigo protegido, ya que se demostró en el juicio que se encontraba en un lugar distinto al que dijo en un principio.

Los hechos, que fueron juzgados en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, tuvieron lugar a la sobre la 01:15 horas del día 17 de julio de 2013 en la avenida de la Marina Española.

“Todo es mentira. ¿Qué relación tenía Rambo con Tafa Sodia como para matarlo? ¿A qué organización pertenece Rambo? Aquí no se juzga a Rambo. Lo que hay que pensar es que en Ceuta hay dos grupos, los habitafeños y los no habitafeños”, declaró Andreas Chalaris.



Recurso

Por otra parte, recordar que a primeros de agosto se presentó por parte de la defensa de Rambo un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Fue registrado ‘ad cautelam’, esto es, cautelarmente, dado que agosto es un mes inhábil a efectos de la administración de justicia.

En este sentido, el plazo de diez días para que se admita o no a trámite la apelación comenzó a correr el pasado día 1 de septiembre. Chalaris tiene la posibilidad de ampliar dicha apelación o bien interponer una apelación nueva, si bien descartó ambos extremos. La apelación está presentada y será la Sección VI de la Audiencia Provincial, una vez transcurrido el plazo, quien se pronuncie a favor o en contra de su admisión a trámite.

Hay que recordar que en su momento el Ministerio Fiscal descartó presentar un recurso contra la sentencia emitida por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Igualmente, la defensa particular de la viuda de Tafa Sodia, así como de la madre del hombre asesinado descartaron presentar recursos de apelación contra la decisión del alto tribunal.

El jurado popular alcanzó un veredicto por unanimidad

Tras cinco días de sesiones muy intensas en la sala de vistas de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, llegaba el momento de que se reuniera el jurado para tratar de alcanzar un veredicto. Lo hizo en un tiempo récord, que sorprendió a todos, ya que en poco más de dos horas se alcanzó unanimidad de todos los componentes del jurado en los treinta y nueve puntos que le fueron sometidos a consideración por parte del tribunal que presidía el magistrado Fernando Tesón. Después de ello, la sentencia emitida por la Sección VI se hizo también de inmediato y ‘Rambo’ continua desde entonces en prisión, donde se encuentra desde que fue detenido.