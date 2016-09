Bravo reclama “respeto y generosidad” para formar un gobierno de consenso

V.S.C.

Domingo, 4 de septiembre de 2016

Respeto y generosidad. Estas son las dos actitudes que Juan Bravo, diputado por Ceuta, cree decisivas para impedir que se convoquen unas terceras elecciones generales en España y lograr formar gobierno en las próximas semanas. Sin embargo, después de la investidura fallida de Mariano Rajoy, que el viernes volvió a pedir la confianza a los miembros del Congreso sin lograr la mayoría simple, la sensación que tienen los populares es de “desilusión”.

El diputado del PP traslada que, aunque es cierto que todo apuntaba a que el resultado no iba a ser favorable, “no es menos cierto que el Partido Popular había trabajado mucho para intentar llegar a ese acuerdo tanto con Ciudadanos y Coalición Canarias, que finalmente no ha logrado el apoyo”. No obstante, lo más desilusionante para Bravo, fue la tensión que, asegura, se vivió el viernes en el Congreso y que, para él, “no apunta a nada bueno”.

“Pero no nos queda más remedio que seguir trabajando”, reconoce el diputado en declaraciones a EL PUEBLO para explicar cómo se pretende continuar por la senda que ya se ha abierto con Ciudadanos. “No estamos tan lejos, tenemos 170 votos y otros con muchos menos lo intentaron conseguir”, señala. Y es que, todo apunta a que los populares seguirán intentando formar gobierno de la mano de los de Albert Rivera a expensas alcanzar otro acuerdo con PNV.



Elecciones vascas y gallegas

“Es verdad que ahora hay un espacio temporal que debemos respetar, que son las elecciones vascas y gallegas, y habrá que esperar a ver el resultado de las mismas para ver en qué posición quedamos todos”, recuerda para añadir: “Yo apuesto porque PNV, que no ha dicho que no a Mariano Rajoy, aunque quizás ha puesto de manifiesto que no se les ha atendido como esperaban, sea una vía abierta para formar gobierno”. Y es que, reconoce Bravo, no queda “más remedio” que intentar buscar un gobierno, “que es lo que hace falta”. “Nadie quiere unas terceras elecciones y los españoles no creo que se las merezcan”, asegura el diputado por Ceuta.

Por ello, insiste, la intención de los populares es “seguir trabajando e intentar convencer a más compañeros del hemiciclo de que la opción es que gobierne el PP, que es la lista más votada”. “La postura del PSOE, mientras esté Pedro Sánchez, que no creo que represente lo que piensan todos los miembros del partido, pero parece inamovible por lo que también habrá que esperar a ver qué sucede si convocan un comité federal”, apunta Bravo, que recuerda cómo “muchos de los que conforman el partido socialista están de acuerdo en que no debe haber terceras elecciones, en que debe gobernar la lista más votada, en darle la abstención a Mariano Rajoy, y en que, a partir de ahí, hay que hacer una oposición con reivindicaciones y peticiones, pero con acuerdo y consenso”.



Valoración del PSOE

Bravo, que no quiere entrar a valorar las declaraciones de otras formaciones como el PSOE de Ceuta sobre la investidura fallida, sí reconoce que es “difícil salirse del guión marcado por el partido” y “manifestar algo distinto a lo que dice Pedro Sánchez”. “Lo que sí me duele es otras manifestaciones que se han hecho sobre el Partido Popular”, apunta para añadir: “Nosotros, como partido, no hemos puesto en tela de juicio jamás a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, ni hemos discutido si son los líderes que deben estar al frente de sus formaciones, por eso me gustaría que el resto de partidos respetasen al nuestro y también la estructura de la formación”.

Para el diputado ceutí es fundamental partir del “máximo respeto” y de la “generosidad” para afrontar el día a día político y, avisa de que, de lo contrario, habrá “muchas dificultades para formar un gobierno”. “Desde el respeto y la generosidad, seguro que somos capaces de construir lo que sea necesario, pero todo lo demás es generar muchas portadas que al español de a pie no le sirven para nada”, advierte Bravo para incidir en que, a lo que el ciudadano realmente le interesa no es lo que el político diga sino que se hagan gestiones para resolver problemas como la frontera del Tarajal o mejorar la conectividad.



Mirar hacia delante

“Desde el PP se ha hecho un esfuerzo muy grande y no paramos de trabajar para conseguir que España salga adelante, y decimos de verdad que a España le hace falta un gobierno, que no podemos seguir así”, recalca Bravo, para quien es vital que los distintos grupos alcancen un consenso. “Estoy de acuerdo con Albert Rivera, posiblemente a los ciudadanos les da igual quién controle el CNI, pero sí quieren un gobierno que luche por sus pensiones, por el empleo, por la educación de sus hijos y, sobre todo, políticos que no generen crispación ni división”, afirma. Por último, lanza un mensaje a quienes en el Congreso sólo echaron la vista atrás: “Es momento de mirar hacia adelante y no volver hacia atrás a remover situaciones que ya no podemos arreglar”.