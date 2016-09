Una de ausentes y otra de silentes

Domingo, 4 de septiembre de 2016

Este pasado viernes escuchaba la emisión que la cadena SER hacía desde el Parque del Mediterráneo donde realizaban la emisión para celebrar el Día de Ceuta. Uno de los entrevistados fue el señor Fernando Ramos en su calidad de consejero. Hasta ahí todo normal, promocionar la ciudad e intentar presentarla a los posibles turistas aprovechando este día tan significativo.

Durante la entrevista se vino arriba calificando la subvención a los denominados `Ausentes´ “aunque esta vez refiriéndose al colectivo cómo el de personas con una vinculación con la ciudad” como un `hito´ la subvención de (hasta) 28 euros en sus billetes del barco. Me vino a la cabeza sus anteriores declaraciones sobre que el Gobierno de la ciudad se había visto `atropellado´ por la demanda y se me dispararon los dedos al teclado.

A ver si me aclaro que ando un tanto mayor. Según la versión oficial es que a pesar de la crisis se han podido mantener las bonificaciones a los residentes. Que el pasado mes de abril empezaron las negociaciones para abaratar los billetes y en mayo las terminaron las navieras con un cartelito del tipo y acostumbrado: ¡Qué os den! Antes de las elecciones se barajaba la posibilidad de dar un `cheque´ para comprar en Ceuta que quedó en el baúl de los recuerdos “en la elaboración de los presupuestos anuales los `Ausentes´ continuábamos igual de ausentes”. Una amenazante cólera gubernamental vaticinaba medidas legales que pondrían a las navieras en su sitio. Después de varias legislaturas donde siempre han gobernado los populares la ciudad... ahora sí que sí, ésta es la buena, esta vez con informes jurídicos potentes. El día 1 de julio “ya metidos en plena harina del verano” se publicaron las bases para la creación de un censo y subvencionar los billetes. Un máximo 3 viajes “ida y vuelta” para los nacidos en Ceuta, los que tienen familia y para sus familiares directos, antiguos residentes, los integrantes de las Casas Regionales, los que hicieron la mili... esa diáspora que lo mismo te encuentras a uno que te saluda en Algeciras o en mismísimo Hong Kong.

Sin que sirva de precedente, creo que ha sido una buena iniciativa, una clara apuesta del presidente Vivas. Más voluntariosa y cargada de buenas intenciones que efectiva en su comienzo. Con una factura administrativa del todo mejorable, fruto de una improvisación manifiesta. De momento, los que andan silentes, los del `politiqueo´ opositor, estarán esperando un buen número de quejas y reclamaciones para lanzarse a la yugular de don Juan, en defensa de los desamparados `Ausentes´. Pero vamos, que nunca les he visto preocuparse tampoco `insistentemente´ por nuestro colectivo. Entrábamos en el lote conjunto del eterno problema del precio del trayecto marítimo.

Silentes todos los grupos políticos menos el MDyC que lidera la diputada Fatima Hamed. En las luchas políticas no me meto. Hacían unas declaraciones no demasiado desencaminadas al respecto hasta que leí: `la subvención de 300.000 euros podría utilizarse en otras cuestiones´. Supongo que de sus votantes, los que tengan familia en la península no serán de la misma opinión pero eso son cosas que tiene que analizar cada partido. Como se dice por el sur: `para sus adentros´. Hacer oposición sin ninguna otra proposición al colectivo, obviándolo no expresamente, simplemente con el trato de comprensión y condescendiente del problema de los `paisanos´, quedándose en la forma y no el fondo de nuestra situación, nos lleva al mismo punto: al lote del conjunto del eterno problema del precio del trayecto, aunque en esta ocasión con un intento oportunista de sacar rédito político dándole estopa al Gobierno de la ciudad. Supongo que éste y otros grupos políticos habrán podido ponderar que no votamos en Ceuta.

Lo cierto señor Ramos es que ya somos un `hito atropellante´ que de vez en cuando nos pasamos por nuestra tierra por diferentes motivos. Consumimos y nos gastamos lo que cada bolsillo puede soportar, intentando no ser una carga económica como otros critican. Los mejores embajadores de nuestra tierra, y observando la gran demanda de solicitudes de inscripción que se ha producido, no somos cuatro gatos. Así que a ponerse las pilas. Es mi opinión, yo que no escribo en nombre ni representación de ningún grupo, plataforma o asociación. Seguro que para dinamitar la iniciativa habrá muchos voluntarios, aunque no lo manifiesten públicamente. Así que mejor no hacerles el trabajo, ¿o sí?