Aldabanazo

Domingo, 4 de septiembre de 2016

Buen día, gente:

Me he curado inmediatamente del resfriado que he pasado estos días. Me lo he curado gracias al susto que me ha dado Mariano Rajoy Brey con su tremendo aldabonazo poco después de abandonar el Congreso.

Tras ver fracasar su investidura, el presidente en funciones corre a firmar la proposición gubernativa de nombrar candidato al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial al ex ministro José Manuel Soria López…

Creo, queridos e hipotéticos lectores, que tenemos una muestra más de lo que es el PP y los suyos pasándose por el forro, por no decir palabras mayores, la democracia y la situación coyuntural del Estado cuando están en funciones. Los verdaderos intereses están a la vista de todos: dinero.

Para tomar esa decisión hay que tener una cara más dura que los rostros del Monte Rushmore de Keystone, si luego viene Cristóbal Montoro Romero manifestando que los Presupuestos de 2016 se prorrogan para 2017 y a seguir con maneras de La Famiglia.

Desde mi punto de vista estamos presenciando un espectáculo digno de país bananero dirigido por un político, Mariano Rajoy Brey, más terco que una mula –que me perdonen estos nobles animales por la comparación- con su incapacidad de sumar apoyos, aunque su partido sea el más votado pero no ganador de las elecciones.

Está demostrado, y aún sobra, que vivimos en un país sin sentido democrático, empezando por los propios grandes y viejos partidos que carecen totalmente de contenido democrático en su interior, donde se colocan a dedo quienes les da la gana, y les importan un pimiento lo que opinen los militantes o los votantes, haciéndonos creer que transmiten sus deseos, cuando la realidad es que la mayoría los mandaban a la mierda.

Tanta mierda vemos en Ciudadanos que nos dejan ciegos y con una peste más allá de las cloacas. Tras el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy Brey, el falangito Alberto Rivera Díaz pretende hacerse el inocente con su declaración de que el acuerdo de investidura caducaba en el momento de la derrota del candidato… ¡¡a joderse toca!!

Aunque habrá que reconocerle a Alberto Rivera Díaz que ha trabajado en vano y de tanto echarle en cara a Pablo Manuel Iglesias Turrión que solo se dedica a aparecer en los medios de comunicación, mientras trabaja para echar los acuerdos a la basura y así justifica algo, por lo menos, el sueldo de diputado ya que este año sus señorías han cobrado una pasta por tocarse las narices.

Esperemos que trate de aliarse con el resto de partidos ante su fracaso con los dos grandes. Ya sabemos que con Podemos jamás lo haría ¿o sí? Y solo le quedan PNV, ERC y otros pequeños antes de las próximas elecciones.

Si por lo menos el líder del PP se retirara, junto a sus más cercanos forofos, y fuera otro el que se presentara a la investidura aunque los del PSOE siguieran votando no –así lo decidió el Comité Federal, ni a Mariano Rajoy Brey ni al PP- pudiera obtener algunos SÍ y algunas abstenciones con lo que podrían, en segunda instancia, formar Gobierno.

Como lo he repetido muchas veces, los socialistas tiene una alternativa muy clara con Podemos y el resto de partidos que votaron NO a Mariano Rajoy Brey.

Pero para ello, repito, habría que concatenar algunas condiciones que deberían ser consideradas seriamente en un país democrático si no queremos celebrar otras elecciones.

Estas serían, sobre todo, aparcar el punto referido al referéndum catalán y dejarlo para más adelante, ya con Gobierno formado, y que los nacionalistas consideren que siguen en territorio donde manda la Constitución a la que hay que acatar mientras cobren sueldo de diputados.

Si quieren seguir empeñados en la independencia, que se retiren como diputados nacionales y se hagan adalides de su propio territorio, así no tendrán que obedecer la Constitución.

En fin, la vida sigue y yo también, agradeciéndole al derrotado el susto que me curó.