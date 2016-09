Las licencias vuelven a otorgarse en función del Plan General del ‘92

V. SAURA

Lunes, 5 de septiembre de 2016

El pasado 26 de agosto expiró el plazo de dos años de suspensión de licencias de construcción que se había decretado después de que en agosto de 2014 el Gobierno aprobase en el Asamblea de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un proyecto que, tras recibir 176 alegaciones, fue sometido a profundos cambios, muchos de ellos legislativos, que llevaron al Gobierno a presentar un nuevo PGOU, que de nuevo fue aprobado inicialmente este mes de mayo para pasar un segundo periodo de exposición pública. El Ejecutivo entendía que la modificación había sido de tal calado que debía volver a aprobarse de forma inicial y por ello se retrasó su aprobación definitiva.



Tras este nuevo periodo de exposición, se han recibido 82 alegaciones a las que ahora se está contestando, y de momento el documento no se ha llevado a la Asamblea para aprobarlo de forma provisional y mandarlo a Madrid, donde el Ministerio de Fomento ha aprobar el PGOU. Esto supone que se haya tenido que levantar la suspensión de licencias y haya entrado en vigor nuevamente el Plan General de 1992. Una realidad que se traduce en que si se solicita una licencia, el Gobierno debe otorgarla en función a este plan, y si pocos meses después se aprueba un plan nuevo, y esa licencia choca con el nuevo, se puede reclamar una indemnización.



Incompatibilidad

Desde Fomento, ya avisó el consejero en una entrevista con EL PUEBLO en el mes de mayo, estarán muy atentos para evitar esta situación y, en el caso de que surgiera, se intentará asesorar a ese solicitante para que conozca las posibles consecuencias. Así se ha hecho durante el periodo de suspensión, en el que, para otorgar una licencia, la obra tenía que adecuarse tanto al plan del ‘92 como al PGOU. Durante estos dos años a quien ha solicitado una licencia y tenía problemas se le ha puesto en contacto con los servicios jurídicos y técnicos.



Esta situación, de levantar la suspensión de licencias sin contar ya con un nuevo plan en vigor, no estaba contemplada por el Ejecutivo, que quería contar con la aprobación provisional del PGOU en este mes de agosto. Sin embargo, se ha decidido posponer para introducir en el plan los informes vinculantes de organismos supramunicipales como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o Defensa. Al no tener Ceuta competencias, el Estado interviene en este plan general a través de los organismos supramunicipales que suelen emitir sus informes entre la aprobación provisional y la definitiva. No obstante, desde el Ejecutivo se ha decidido posponer la aprobación provisional para llevarla a cabo una vez que se cuente con estos informes y para que así la aprobación definitiva sea más directa y que Madrid pueda dar el visto bueno de manera casi inmediata. Además, esperan que en este lapso de tiempo se pueda formar un gobierno y el nuevo ministro sea el que apruebe el plan.



Organismos supramunicipales

En la Oficina del PGOU, con cuyos responsables ha hablado EL PUEBLO, están ahora mismo esperando que los distintos organismos supramunicipales emitan sus informes. Una respuesta que, a su vez, se ha visto retrasada por un mes de agosto en el que la administración se encuentra paralizada. Además, se está trabajando en cuestiones como el catálogo medioambiental que se ha de introducir en el plan y en cuya elaboración también está colaborando Procesa.



Mientras se ha desbloqueado la situación para el sector de la construcción, desde donde esperan una reactivación después de varios años en los que la actividad ha caído en picado a raíz de la crisis económica.





Seis meses para que el Ministerio lo apruebe

Tras la aprobación provisional del texto, este se manda a Madrid y hay un plazo de seis meses para que lo aprueben. Si transcurre este tiempo y no hay respuesta, el silencio se considera positivo. Pero los técnicos del Ministerio de Fomento, que están haciendo un seguimiento constante, pretenden no agotar el plazo.

Respuesta a las 82 alegaciones recibidas

Los técnicos de la Oficinal del PGOU se encuentran contestando las 82 alegaciones que ha recibido el texto durante el periodo de exposición pública al que se ha sometido tras ser aprobado, de manera inicial, por el pleno de la Asamblea. Muchas de estas alegaciones son de los propios partidos políticos que se encuentran en dicha Asamblea.

Recalificaciones y usos, lo más polémico

Las recalificaciones y el cambio de uso de las propiedades es uno de los aspectos que más polémica ha generado en la Asamblea cuando se ha presentado el documento para su aprobación inicial. Una aprobación que, tanto en agosto de 2014 como en mayo de 2016, no logró el apoyo más que de los diputados del PP.