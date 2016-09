La falta de volaores ha sido “la ruina” para el sector

LUIS CORBACHO

Lunes, 5 de septiembre de 2016

Este año apenas se han pescado volaores en Ceuta, causando problemas al sector. Keke Raggio, coordinador del Proyecto Salzone, comentó ayer a este diario que “hay varias causas. Los viejos del lugar siempre señalan que es debido al cambio climático. Otra razón es los días de levante. Los volaores siempre buscan aguas limpias y este año ha sido con mucho levante. Solo ha habido pocos días de poniente”.



Algunos volaores han caído, sobre todo en las almadrabetas de la Bahía Sur, “pero muy pocos. Tal vez mil entre todos los secaderos a lo mejor”. En total hay ocho secaderos en la ciudad. Esta situación “ha sido la ruina para muchos secaderos. Entre mil y dos mil volaores por secadero daban beneficios, porque bonito siempre va a haber. Ha sido una temporada bastante mala”, apuntó.



Para los maestros salazoneros “ha sido un desastre. Al no llegar volaores la temporada ha sido difícil para cubrir gastos y poder tener beneficios”.



Raggio explicó que tomarán nota. “Nosotros queremos hacer una memoria de todo lo que ha pasado y de lo que se puede solucionar. Estamos viendo determinados cambios por parte de la administración local para mejorar el espacio”, dijo.



Como novedad este año se han colocado unas cisternas en las escolleras para que los secaderos pudieran tirar los desperdicios líquidos.



Además “este año les han dado bolsas de reciclaje para las vísceras de los pescados. Cada tres o cuatro días pasaban a recogerlas. Es un cambio interesante”.



Uno de los grandes problemas del sector es que “los secaderos no tienen un registro sanitario, no pueden elaborar un pescado envasado y con un etiquetado, que sería lo ideal. El problema número dos es que Ceuta no está en la Unión Aduanero y eso supone que no se pueden exportar productos animales fuera de Ceuta. El tercer problema es la frontera”.



de Marruecos. El pescado que entra por la frontera entra sin factura, no sabemos de dónde viene.