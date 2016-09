La FPAV denuncia muebles tirados en la calle República Argentina

EL PUEBLO

Lunes, 5 de septiembre de 2016

El vocal de Medio Ambiente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) de Ceuta, Francisco García Segado, ha denunciado la falta de retirada de numerosos muebles que han aparecido en dos puntos de la calle República Argentina, conocida popularmente como la Cuesta Parisiana.



Llevan todo el fin de semana y no han sido retirados. Son muebles viejos, apunta el vocal de la FPAV, y ayer por la mañana se encontraban aún en la barriada. Francisco García Segado señala que habló con la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Trace, pero que desde allí se le explicó que están atados de pies y manos para la retirada de dichos muebles, puesto que no se contempla tal circunstancia en el pliego de condiciones del contrato, de manera que no pueden retirarlos.



En todo caso, los muebles se concentran en dos lugares: junto al edificio Virgen de la Luz y frente a Villa Aurora. Evidentemente, el vocal de Medio Ambiente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos entiende que es un caso “de poco civismo, por no decir ninguno, por parte de quienes han arrojado dichos muebles a la calle”.



“Debe haber Policía para estas cosas, ya que están capacitados. Lo cierto es que creemos que la Ciudad debe hacer un pliego de condiciones ‘en condiciones’”, señala García Segado, a pesar de la redundancia.



“El caso es que no los quitan y la culpa no es de Trace, sino de las cláusulas que contempla el pliego de condiciones. La Ciudad se gasta el dinero tontamente en cosas que no parecen tener explicación y esto no se contempla”, añade el representante vecinal.



Francisco García Segado recalca que no entiende por qué a Urbaser –anterior concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad se le hizo otro tipo de pliego de condiciones “y a Trace no se le da lo que le tienen que dar”.



Desde su punto de vista, “es lamentable, tercermundista, ir por la barriada y encontrártela en esas condiciones”, señala el vocal de Medio Ambiente de la FPAV. Así, García Segado cree que la Ciudad “debe poner pie en pared. Es increíble. Esta mañana –señaló por ayer domingo- he estado dando un par de vueltas y viendo los sitios. Siguen igual”.



Es más, a toda esta cantidad de muebles viejos tirados en plena calle “se suman los escombros y los coches abandonados”, subraya el representante vecinal.



De esta forma, critica el estado actual de las cosas, “con tanto que presumió la Ciudad de la Escoba de Plata. No entiendo por qué con Trace no se actúa igual”.



Además, ya a nivel general y no solo de la zona vecinal en cuestión que se sitúa en torno a la calle República Argentina, el vocal de Medio Ambiente de la FPAV señala que “los fines de semana Ceuta está abandonada excepto en algunas zonas, como el centro de la ciudad”.