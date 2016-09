Tan solo cuatro personas acuden al acto por la paz

LUIS CORBACHO

Lunes, 5 de septiembre de 2016

Muy poca gente respondió ayer a la llamada del activista malagueño Jesús Antonio Fernández Olmedo. A título personal, sin estar vinculado a ningún partido, asociación o confesión religiosa, organizó ayer al mediodía en la Plaza de África una meditación por la paz y la no violencia. A este acto tan solo acudieron cuatro personas.



Juan Manuel Molino, uno de los participantes junto a su esposa, es de Granada y reside en Ceuta. Ya se jubiló como profesor. “Acudo porque llevo involucrado en el tema de la paz mundial desde hace tiempo. He hecho una propuesta de desarme mundial y considero que era un momento oportuno de interconectarnos”, afirmó.



Este tipo de iniciativas “son necesarias en Ceuta y en todos los sitios. El problema que tiene la humanidad ahora mismo es que el paradigma en el que vivimos nos está llevando a un desastre y hay que intentar cambiarlo. Hay que hacer lo posible y lo imposible”, dijo.



Finalmente acerca de si la población de Ceuta está concienciada con este tipo de causas su respuesta fue que “no la veo implicada y debería estar mucho más implicada puesto que aquí hay diferentes culturas y religiones. Las religiones deberían abanderar cualquier movimiento por la paz”.



Por su parte Fernández Olmedo habló con la prensa. Tras este acto en Ceuta su próxima actividad le llevará a Dakar (Senegal) del 20 al 27 de septiembre. “Estamos preparando un foro allí”, explicó.



Sobre el acto de ayer comentó que “se trata de una iniciativa particular con el objetivo de crear una conciencia por la paz y la no violencia de nivel mundial. No solamente se organiza en Ceuta, que es por la riqueza cultural que tiene de hindúes, musulmanes, cristianos, etcétera”.



Otro punto del planeta en el que se llevan a cabo acciones por la paz es en Lima (Perú). “Hace poco estuvimos en Turquía, también con el objetivo de crear esa conciencia. Ya prácticamente hemos estado por toda Europa. El objetivo final es producir un gran despertar”.