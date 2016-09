«Unas terceras elecciones podrían ser un desastre”

Luis Corbacho

Lunes, 5 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / Karima Aomar, coordinadora de Ciudadanos

Hace unos días la Dirección Nacional de Ciudadanos, a través de su Secretaría de Organización, convocaba a la Agrupación de Ciudadanos Ceuta ‘Partido de la Ciudadanía’ a celebrar el proceso de elección de miembros de la Junta Directiva. El proceso se llevará a cabo este próximo viernes día 9 de septiembre. De momento se ha presentado la actual coordinadora, Karima Aomar. En esta entrevista argumenta que “el querer cumplir con el compromiso de llevar a cabo los proyectos de trabajo que teníamos previstos” ha sido uno de los motivos que la ha animado a presentarse como coordinadora. Además comenta que ha recibido muestras de apoyo tanto de miembros de la Agrupación Local como del Comité Ejecutivo Nacional.

P-¿Por qué motivo decidió presentarse a las elecciones para ser elegida coordinadora de Ciudadanos?



Respuesta.- He coordinado la agrupación, junto con otros compañeros, por un periodo de siete meses y en tan corto espacio de tiempo no hemos podido llevar a cabo todos los proyectos de trabajo que teníamos previstos. El querer cumplir con el compromiso de llevar a cabo estos proyectos hasta su completa ejecución y por otro lado las muestras de apoyo recibidas tanto de miembros de la Agrupación local como de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, para postularme a formar parte de la nueva Junta Directiva, son los principales motivos tenidos en cuenta para tomar la decisión.



P.- ¿Tiene constancia de que se hayan presentado otras candidaturas?



R.- No. Teniendo en cuenta que las candidaturas se pueden presentar hasta el mismo día de la convocatoria, aún hay tiempo para que se vayan conociendo posibles candidaturas.



P.- En el caso de que haya más de una candidatura, ¿cuál es su relación con sus rivales políticos?



R.- Entenderá que como no hay constancia oficial de otras candidaturas no se puede especificar esta respuesta. Pero sí le puede aclarar que no habría rivales políticos, sino una concurrencia de compañeros dispuestos a poner su tiempo a disposición del partido, con el fin de seguir construyéndolo, fortaleciéndolo, y asentando bases que nos servirán para ponerlos a disposición y al servicio de la ciudadanía ceutí.



P.- ¿Qué valoración hace del tiempo que ha estado al frente del partido en la ciudad?



R.- Una valoración positiva. Desde el interior de la Agrupación, con el resto de los compañeros y de la Afiliación, se ha trabajado en la organización, estructura y cohesión del grupo, y por otro lado apoyando y colaborando con los miembros del Grupo Municipal, propiciando el constante ejercicio de servir a los intereses de los ciudadanos.



P.- ¿Cómo es su relación personal con los responsables del resto de partidos políticos de la oposición?



R.- Independientemente de las discrepancias políticas que puedan existir y con los divergentes puntos de vista de cómo se ha de hacer oposición, la relación es de respeto y cordialidad.



P.- ¿Y su relación con el Partido Popular ceutí?



R.- Con el mismo y respeto y cordialidad que con la oposición, aunque haya posiciones distintas de cómo se ha de servir a los intereses de los ceutíes.



P.- ¿Actualmente con cuántos afiliados cuenta Ciudadanos en Ceuta?



R.- Setenta y seis.

P.- ¿Hay un perfil del afiliado de Ciudadanos o por el contrario hay variedad en las personas que integran el partido?



R.- Hablar de un perfil determinado en una formación política como es Ciudadanos sería cometer el error de hacer del partido un Club de Socios. Y si quisiéramos entrar en la descripción del tipo de afiliado que requiere Ciudadanos, le diría que C´s no entiende más que de un perfil específico. Afiliados honrados, honestos, comprometidos con la ideología del partido, con aportaciones enriquecedoras, sin extremismos, críticos a la vez que resolutivos, en definitiva personas que sepan aferrarse a la esencia de C´s en busca de la recuperación de principios y valores ya olvidados.



P.- ¿Cómo valora el trabajo realizado por Piku Sunderdas como candidato al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones?



R.- Solo puedo decir que ha hecho un trabajo excepcional. Considerando que era la primera vez que se ponía al frente de una candidatura tan importante como es la de representar a nuestra ciudad en el Congreso. Teniendo en cuenta que la forma de hacer política de C´s choca con la política de los partidos tradicionales, a Piku solo le quedaba superarse, demostrando que la regeneración política es posible. Y así lo hizo, se superó a sí mismo haciendo, como ya he dicho antes, un trabajo excepcional.



P.- ¿Qué valoración hace del resultado electoral en Ceuta en las pasadas elecciones?



R.- Centrándonos en los resultados de nuestra formación, considero el resultado satisfactorio. Entendemos que podrían haber sido mejores si factores como el aumento de la abstención no se hubieran producido.



P.- Hablando de política nacional Ciudadanos ha sido protagonista en las últimas semanas por su pacto con el PP. ¿Cree que ha sido una medida necesaria?



R.- Cuando la estabilidad del país y el bienestar de los españoles están en juego, toda medida para asegurar estos límites es necesaria. Los intereses de España han de ser los objetivos principales de todo partido político. Y en la defensa y protección de esos intereses se ha de hacer todo lo necesario.



P.- Siguiendo en clave nacional, ¿cree que habrá terceras elecciones?



R.- Como ya he comentado en otras ocasiones, si la actitud del resto de los partidos políticos, y en especial la del PSOE, no cambia, entiendo que habrá unas terceras elecciones. Situación que podría ser desastrosa para la estabilidad y bienestar del país.



P.- En caso de haber terceras elecciones, ¿opina que habrá mucha abstención?



R.- Si a los votantes se les manda a unas terceras elecciones, se les estaría diciendo que, en los dos comicios ya celebrados, se han equivocado. Si se les imponen a los ciudadanos unas terceras elecciones se les estaría diciendo que su voto no vale, salvo que tenga contentos a los diputados del Congreso. Los españoles han dicho ya en dos ocasiones lo que quieren de sus representantes, que es que se pongan de acuerdo, obligarles a decir lo mismo una tercera vez es una clara falta de respeto a los ciudadanos. Esto desde luego puede conllevar el aumento de la abstención.



P.- ¿Cómo valora la actuación reciente de su líder? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias?



R.- Tal y como dice nuestro presidente. Albert Rivera, somos el partido del sí. Tenemos un líder que no duda en decir que somos el partido del Sí al desbloqueo institucional, el partido del Sí a los acuerdos en busca de mejoras y cambios. Somos el partido al Sí de una España unida. Albert Rivera con responsabilidad, diálogo, conciliación, con apelaciones constantes a todos los grupos parlamentarios, en concreto a PP y PSOE, pidiendo que reflexionen y que intenten llegar a un acuerdo en beneficio del interés y el bien general de los españoles. Un Albert Rivera en la búsqueda de encuentros y no de separaciones. Con ejemplo de partido que intenta buscar soluciones a la situación de bloqueo y trabajar para no ser parte del problema. Solo podemos decir que ha estado por encima de las circunstancias.



P.- ¿Qué mensaje quiere trasladarle a la ciudadanía ceutí para que apoye a C´s en próximas citas electorales?



R.- Somos nuevos en el panorama político de la Ciudad. Es cierto que nos falta experiencia. Es cierto que aún no llegamos al conjunto de toda la ciudadanía ceutí. Excusas ninguna. Pero sí es necesario decir que llevando apenas un año en la Asamblea de la Ciudad, con un solo diputado, estamos multiplicando el trabajo y los esfuerzos para tener un papel relevante en el seno de una Asamblea que lleva años encasillada en una forma de hacer política que está dejando de gustar a los ceutíes. La experiencia la traemos de nuestras vivencias anteriores a copar el panorama político. Los miembros de C´s Ceuta tienen la experiencia de haber vivido durante años los desbarajustes de los miembros de la Asamblea. Han vivido la experiencia de ver sus negocios aguantando a duras penas. Experimentar el aumento del paro. Experimentar cómo la política de subvenciones y prestaciones sesga la posibilidad de desarrollo económico y empresarial de la ciudad. Experimentar cómo los pagos de tasas y tributos van a parar a inversiones sin sentido en vez de destinarlos a mejorar las infraestructuras de la ciudad, o a servicios tan básicos como la limpieza (dicho sea de paso es la más cara de España), seguridad, señalización, creación de empleo estable, etc. Competencias no transferidas, que “están bien donde están, en Madrid”, sin que tengamos voces que hagan llegar nuestras necesidades, nuestras deficiencias, nuestras carencias, en definitiva sin que nadie traslade nuestra realidad social. Nos sumamos a las filas de C´s Ceuta en busca de la ilusión de que a partir de nuestras vivencias como ciudadanos de a pie podamos llevar a cabo los cambios necesarios para mejorar la situación. Para ello necesitamos de la confianza y el apoyo de la ciudadanía ceutí, que al igual que nosotros ha experimentado el desastre al que nos están dirigiendo las formaciones y los políticos de “siempre”. Todos y cada uno de ellos han tenido sus oportunidades. Algunos durante toda la existencia de nuestra vida democrática, otros durante dos o más legislaturas. Sin embargo C´s Ceuta aún no ha tenido la oportunidad de hacer patente su trabajo y sus valores, y esto, además de nuestro compromiso en el empeño de trabajar en pro de nuevos cambios, solo puede hacerse efectivo si los ceutíes nos dan su confianza, ayudándonos a crecer. Compartiendo con nosotros su día a día nos ayudarían a trazar el camino correcto para lograr cambios y mejorar nuestra ciudad en todos los aspectos que precisa. Que son muchos.