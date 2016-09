“Sánchez-Prado es una figura respetada, por encima de ideologías”

LUIS CORBACHO

Martes, 6 de septiembre de 2016

Ochenta años han pasado de la muerte de Antonio López-Sánchez Prado, quien fuera alcalde de Ceuta durante la II República. Fue asesinado por fusilamiento a manos de los sublevados poco después de comenzada la Guerra Civil. A petición del PSOE el pleno aprobó realizar un homenaje cada 5 de septiembre. Esta medida salió adelante por unanimidad.

Al acto asistieron los consejeros del Gobierno local, diputados de la oposición (PSOE, MDyC, Caballas y Ciudadanos), así como los dos senadores y el diputado ceutí. El acto comenzó a las 20:30 horas y duró unos diez minutos.

En primer lugar intervino el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien afirmó que Sánchez-Prado “es patrimonio de todos los ceutíes, una figura respetada y querida, por encima de ideologías”. Además fue “una víctima inocente de un episodio dramático de nuestra historia”.

En el alcalde y médico se unían valores como “la bondad, la coherencia y la dignidad”. Después leyó algunas de sus palabras en estas tomas de posesión como alcalde. “Yo no tengo méritos para ocupar el puesto que me han brindado, pero ofrezco mi actuación a la justicia popular. Una de las primeras medidas será luchar contra la gran crisis que padecemos. Y quiero hacer constar que voy a desarrollar una política de pura administración, haciendo todo lo posible desde este Ayuntamiento para que no haya parados en la población y que la vida municipal tome una marcha activa”.

Además se comprometió a que “haremos todo lo posible para que inmediatamente puedan ponerse en marcha las obras públicas, que son las que tienen que dar pan a todos y cada uno de los trabajadores, y al mismo tiempo una labor de justicia social”.

“También procuraré abordar, si los medios económicos del Ayuntamiento lo permiten, la construcción de casas baratas, de las que tan necesitada está Ceuta”.

Sánchez-Prado agradeció “a todos los ciudadanos de Ceuta, tanto de izquierda como de derechas, y a todos los concejales, que por unanimidad me han elegido para este cargo”.

Finalmente Vivas añadió, recordando las palabras del alcalde, que “ya sabéis que lo mismo que me habéis traído aquí, si veis que no cumplo con mi deber, que me aparto del camino recto, debéis arrojarme de este puesto, con el cual me habéis honrado, pero no por la puerta… si no por el balcón”.

Después Vivas depositó un ramo de flores a los pies de la estatua, que fue inaugurada el 1 de septiembre de 2006. Su figura ocupa un lugar relevante en la avenida que lleva su nombre, frente al edificio del Ayuntamiento que él presidió, actualmente Palacio de la Asamblea de Ceuta.

Finalmente el acto concluyó con la interpretación por parte de dos profesores del Conservatorio de Música de ‘El cant dels ocells’, una emotiva y preciosa pieza de Pau Casals interpretada a piano y viola.

Por su parte el historiador ceutí Francisco Sánchez Montoya comentó a la prensa que “era una deuda histórica que se tenía y no solamente con Sánchez-Prado, sino con cerca de 300 ceutíes que fueron pasados por las armas por luchar por una Ceuta en libertad y democracia”.