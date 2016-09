La Ciudad detecta las primeras obras ilegales en las VPO de Loma Colmenar

EL PUEBLO

Martes, 6 de septiembre de 2016

La gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Kissy Chamdiramani, informó ayer de que se están produciendo obras ilegales y actuaciones contrarias a los contratos que han suscrito los nuevos propietarios de viviendas de la promoción de Loma Colmenar. “Me interesa más que se difunda esta circunstancia que el propio hecho de las entregas de llaves que estamos realizando hoy”, explicó la gerente.

En efecto, destacó que se ha detectado la realización de varias obras ilegales en casas de la promoción de viviendas de protección oficial. De hecho, ayer mismo se observaban movimientos en torno al menos a un bloque en el que se estaban introduciendo sacos, material de albañilería e incluso ladrillos.

En este sentido, la gerente de Emvicesa puso de manifiesto que están muy pendientes de estas actividades que no son legales, de manera que “la Policía Local ya está tomando nota” de las posibles actuaciones ilegales que se pudieran estar llevando a cabo.

“Los titulares que estén realizando estas obras ilegales van a ser sancionados y estas sanciones podrían llegar incluso a la pérdida del contrato”, explicó la gerente de Emvicesa.

Pero hay más: “sin autorización no solo no se pueden realizar obras, sino que además no se pueden instalar antenas de televisión, tal y como figura en los contratos. Ya hemos detectado la instalación de varias de ellas”, señaló Kissy Chamdiramani.

Por lo referente a la entrega de llaves de viviendas del edificio cuatro de la promoción de 317 viviendas de Loma Colmenar, comenzaron con extrema puntualidad, en torno a lsa 11.00 horas.

Allí se encontraban Kissy Chamdiramani así como algunos técnicos de Emvicesa, para el reparto de las llaves de las viviendas que a partir de ahora van a ser ocupadas por sus legitimos propietarios.

“En total, hoy hemos entregados las llaves de treinta y nueve viviendas, que corresponden a cinco portales”, declaró la gerente de Emvicesa. De otra parte, el próximo jueves se entregarán 41 viviendas que se corresponden con el edificio cinco y parte del edificio seis, posiblemente solo un portal.

En este sentido, hay que resaltar que durante eseta semana serán 80 las viviendas cuyas llaves serán entregadas a los propietarios.

“Vamos poco a poco, pero sumando”, expresó la gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, minutos después de la primera entrega de llaves de la semana.

En todo caso, la gerente de Emvicesa declaró que todo el proceso se está desarrollando con normalidad. Entró en el plano humano y declaró Kissy Chamdiramani: “me encanta oir como se suben las persianas y oir a los niños.

Es vida”, declaró satisfecha la gerente de Emvicesa por el desarrollo de la entrega de llaves de la promoción de viviendas.

El presidente de Loma Colmenar denuncia la falta de mobiliario

El presidente de la barriada de Loma Colmenar, Rafael García, ha denunciado a este diario la falta de mobiliario tras la adjudicación de las 317 Viviendas de Protección Oficial. “Nos parece genial que la barriada vaya a crecer con las llegada de estas 317 familias pero pedimos a la Ciudad que instale en toda la zona el mobiliario que cubra las necesidades de estos vecinos para que la barriada se mantenga limpia de la mejor manera posible”. En este sentido indicó que “a día de hoy no contamos con ninguna papelera ni contenedores, por lo que los nuevos vecinos no saben dónde tienen que tirar la basura”. Por otra parte, denunció que “hace quince días denunciamos que se han fundido 16 puntos de luz en la barriada y aquí no ha venido nadie”, añadiendo que “es necesario que se ilumine la zona para evitar delincuencia y actos vandálicos”, manifestó el presidente de la AAVV.