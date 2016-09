“Los niños no han podido dormir esta noche; esto es como si nos toca la lotería”

EL PUEBLO

Martes, 6 de septiembre de 2016

Ya se encontraban en las inmediaciones de sus nuevos hogares y no se les hizo esperar. Responsables de Emvicesa entregaban sin dilación las llaves del edificio cuatro de Loma Colmenar a sus nuevos propietarios, que se mostraban encantados. “Las niñas no han dormido esta noche. Es como si nos hubiera tocado la lotería”, así se expresaba Rosario Heredia, esposa de Manuel Piñatel. Son padres de cuatro hijos: Marí Belén, Marjorie, Manuel y Nagore. Llevan de alquiler desde hace siete años. “La verdad es que está muy bien. No nos odemos quejar”. Han vivido de alquiler en Valiño y Hadú. Como son famlia numerosa les ha tocado una estupenda cas con cuatro habitaciones y tres cuartos de baño.

Javier y Jessica, un joven matrimonio, tienen a dos niños, Aitor y Javier, de ocho y tres años. Están satisfechos con su nueva casa, pero no con su ubicación. Sobre todo Javier, ya que su esposa está encantada con su nuevo hogar.

“Si me lo hubiesen puesto en el centro sería mejor”, rezongaba el padre de familia. Automáticamente, Jessica decía: “no nos podemos quejar”. Una bonita casa con dos cuartos de baño para una familia que ha estado viviendo de alquiler en Villajovita hasta que le ha sonreído la fortuna. Javier, un poco después y ante la feliciadad de su esposa e hijos, condescendía y declaraba estar “contento”.

Otra familia a la que EL PUEBLO entrevistaba “apenas diez segundos después de haber entrado en la casa”. Son Javi, José Antonio Lladó, Dolores Hernández y las niñas Blanca y Ariadna, de ocho y tres años.

En este caso se trata de un padre con dos hijas, separado, que venía arropado del resto de su familia. Vivía en casa de sus padres, pero ahora ya puede disponer de domicilio propio, aunque, advierte su madre, “no dejaremos de estar con ellos para ayudarlos”.

Una bonita historia en la que esta familia se siente “muy feliz, muy contentos...”. “Más que contentos”, apostilla Dolores, la madre de Javier y abuela de las niñas.

“Ya tienen su casa, que es lo principal”, señalan los padres, que se sentían muy emocionados ante la nueva vida que se presenta para su hijo y sus queridas nietas.

Cristina Bernal García es una joven madre que tiene a un niña de diez años, también llamada Cristina. Vivía hasta ahora en una casa de alquiler, en la calle García Benítez.

“Me ha encantado mi casa. Es muy grande”, señala con enorme satisfacción.

Su madre, Isabel, está aún más contenta: “le damos las gracias a Dios”, explica la mujer, emocionada ante las nuevas perspectivas.

Y qué decir de tres hermanos que ahora se van a encontrar con nueva casa en la promoción de Loma Colmenar. “Ponlo en el periódico. La familia del Mojito ya tiene casa”, expresaban con alegría. Son Ismal, Yussef y Faro, que visitaban el nuevo domicilio en compañía de su tía Malika. Vivían hasta ahora en la barriada Príncipe Alfonso, en casa de su madre. “Nos gusta mucho la casa. Todo está perfecto”, expresaban momentos después de conocer su nuevo hogar.

Por el momento, las casas requieren una mudanza, ya que aún no se han podido introducir muebles y enseres. También falta la instalación de cocinas, aunque los cuartos de baños están completos.

De aquí a muy poco, como ocurre en otros bloqus que fueron entregados con anterioridad, habrá vida cotidiana, habrán nuevos vecinos que establecerán lazos de amistad, y lo que es muy importante, las risas de los niños poblarán una nueva urbanización en Ceuta.