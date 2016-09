Poner la otra mejilla

Martes, 6 de septiembre de 2016

No estoy aquí para enjuiciar el comportamiento de la Pía Unión”, así se dirigía nuestro inefable Alcalde a los medios de comunicación al ser requerido sobre la actuación que la Pía Unión de la Fraternidad de Cristo ha tenido en relación con el Edificio del Amor Fraterno donde durante una “etapa temporal” se ha encontradola Guardería Municipal I.

Con un aparente espíritu cristiano nuestro perpetuo Alcalde quiso evitar juzgar, para no ser juzgado (?), pero quizás olvidó aquellas palabras del Evangelio que dicen “la verdad os hará libre” (Juan 8:32), y la verdad es lo que calló, la verdad que inculpa a la inepta irresponsable de Educación de la inexistente gestión de este área a lo largo de los casi 16 años que nuestro incapaz Primer Edil se apoltrona en la Plaza de África; un silencio con el que intentaba culpar a una entidad que siempre se ha mostrado colaboradora con nuestro Ayuntamiento, una institución que antepuso esos intereses generales de los que el Sr. Vivas se llena la boca, pero que nunca defiende, ante los de su Comunidad, que ha dado una lección de servicio y sobre todo le ha solventado un grave problema a la inacción de este Desgobierno de Pancho Vivas.

Quizás cree nuestro nefasto Alcalde que no tenemos memoria y este problema, como toda la aciaga gestión de este incapaz, se hunde en la noche de los tiempos. Quizás recordar los hechos nos pueda llevar a concluir que nunca ha habido ni gestión, ni voluntad para solucionar el problema y que tan sólo se han dedicado, una y otro, a repantingarse en su poltrona durante más de quince años disfrutando de las loas de su Corte de los Milagros sin mover un solo dedo y repartiendo las canonjías entre su séquito para mantenerse en el poder.

El 8 de abril de 2008 aparecía en el Boletín de la Ciudad una encomienda a EMVICESA firmada por una tal Mª Isabel Deu del Olmo en la que se puede leer: “La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, tiene entre sus objetivos ampliar las plazas de escuela infantil (guarderías) existentes en nuestra ciudad y a tal fin cree conveniente la construcción de nuevos centros que posibiliten dicho incremento”, encomienda por la que se encarga a la empresa municipal el proyecto para la implantación de una Escuela Infantil en la parcela donde se encuentra el Centro de Menores “Mediterráneo”; en el mismo Boletín existe otra encomienda también a EMVICESA para realizar un estudio patológico de la Residencia Nuestra Señora de África, donde se encontraba la Guardería Municipal I.

El cuatro de marzo de 2009, un arquitecto municipal, a requerimiento verbal de nuestro ínclito Alcalde y su nefasta concejala, realiza un informe sobre la situación de la Guardería I que “si bien no resulta comprometida la estabilidad estructural de la edificación (…), los valores de sobrecargas medias actuales (…) son netamente inferiores a los exigibles actualmente para el uso escolar, por lo que se recomienda la clausura de la actividad de guardería infantil en el interior del inmueble”. De la encomienda de Emvicesa nada se sabe, pero tras un año de no preocuparse de nada y tras los primeros desprendimientos en el edificio, hubo que salir corriendo para evitar una desgracia.

Por ello el 16 de abril del 2009 se traslada la Guardería I al edificio del Amor Fraterno de la Pía Unión, que alquilaba temporalmente sus instalaciones para solventar el problema, tal como decía la agredicida prensa del Movimiento el tres de abril de aquel año: “Los propios responsables del departamento autonómico estuvieron visitando, con urgencia, los distintos emplazamientos donde se pudieran ubicar estas aulas, analizándose que reunía las condiciones la propiedad del Obispado de Cádiz-Ceuta.” y añadía : “El vicario de la Diócesis, Francisco Correro Tocón, indicó a este medio una vez celebrada la reunión con la Ciudad que “no habrá ningún problema” para trasladar a los 120 niños a las instalaciones de la Casa del Amor Fraterno”. El que durante casi un año no hubieran hecho nada, no tenía importancia, lo principal era que encontraban una solución “temporal”, que como todo en este Desgobierno se convirtió en perpetuo.

Ese mismo mes el Pleno municipal aprobaba el Estudio de Detalle para la construcción de la Escuela Infantil II junto al C.M. Mediterráneo, y el crédulo Sr. Doncel, irresponsable de Fomento en ese momento, mentía a los ceutíes una vez más: “Estando previsto el inicio de su construcción para el segundo trimestre del presente año, y dicho centro contará con una capacidad de 162 nuevas plazas de guardería.” Y acababa su soflama amenazando con que: “Creo que terminaremos la guardería pública antes que ellos terminen la futura biblioteca en nuestra ciudad”, respondiendo a la entonces portavoz del partido socialista Dña. Inmaculada Ramírez; suerte que la Biblioteca la hacía el Estado y podemos utilizarla, la Guardería como todos los grandes proyectos de este inútil que tenemos por Alcalde, no está en ninguno de los lugares que durante los nefastos 16 años de su Desgobierno ha ido prometiendo: Loma Colmenar, Ybarrola o en el Centro de Menores. Ya saben, prometer hasta meter, el voto en la urna, y una vez metido, nada de lo prometido.

Desde el año 2008 se han ido sucediendo en los Presupuestos y en los distintos Planes de Inversión infinidad de nuevas Guardería o la adaptación del edificio de la antigua Residencia de ancianos, durante estos nueve años, nada, absolutamente nada han hecho para crear nuevas instalaciones y solventar la temporalidad del traslado. Existe un informe del año 2010 del sindicato UGT en el que se señala que el edificio del Amor Fraterno no es el lugar más adecuado para instalar una Guardería, puede servir transitoriamente, pero no eternamente. Aún así la desidia de la Concejala, quizás inmersa en su tesis doctoral, dejó pasar el tiempo, año tras año sin hacer absolutamente nada.

Llegamos al año 2014, recordemos la situación, la Pía Unión había alquilado parte del edificio al Ayuntamiento allá por el año 2009, quedando el resto inutilizable y sólo cobraba por la superficie alquilada, renovándolo en el 2012; en junio de 2014 la Pía Unión solicita una reunión para tratar el asunto del alquiler y señalaba que “en atención a las fechas estivales, se ruega a bien convocarla lo antes posible”; para la concejala lo antes posible fue el 25 de septiembre, gran interés el que mostraba, claro con una agenda tan prieta imposible atender los intereses de los ciudadanos. Dicha reunión no tiene desperdicio pues demuestra la desidia con la que actúa el Desgobierno de Pancho Vivas, pues dice la inepta edil que “el contrato debería prorrogarse hasta el año 2016 para dar tiempo a la Ciudad de planificar y construir un nuevo edificio que albergue la guardería”, claro como desde el año 2009 no ha tenido tiempo, ahora necesita dos años; y la Pía Unión acepta esa prórroga, incluso su venta al Ayuntamiento si acepta la oferta que ya tiene sobre el edificio por otro comprador de dos millones de euros.

Como los técnicos no reciben toda la información necesaria para realizar su informe, señalan que “no se ha comunicado ningún otro dato, por lo que no ha sido posible conocer la situación del arrendamiento”, dictando que es posible la compra del edificio al disponer el Ayuntamiento de un derecho de adquisición preferente, un informe que es de abril de 2015, remitido a la concejalía de educación en mayo de 2016. Cuando se conoce que el alquiler es de solo una parte del edificio es finales agosto de 2016, se indica que no existe ese derecho y no puede optarse por la compra del edificio. Después de nueve años, los técnicos no conocían el contrato, lo que demuestra la transparencia con la que actúa este patético Desgobierno, ni los técnicos saben qué hace esta troupe de saltimbanquis.

La gratificada prensa del Movimiento ha aclamado la solución dada a la situación, al trasladar la Guardería I a las aulas del Colegio José Acosta, otra vez de forma urgente, sin ningún tipo de comunicación con las familias implicadas y con una total improvisación, demostrando que nunca ha existido ni un proyecto, ni unos objetivos en el área de educación, tan sólo una absoluta negligencia que muestran el nulo interés que tiene toda esta banda por Ceuta y los ceutíes. Incluso han llegado a señalar que el impresentable Alcalde ponía la otra mejilla, cuando lo único que ha hecho ha sido culpar a una venerable Institución de su propia ineptitud. Aquí la única responsable es la desidia con la que nos regala desde hace casi dieciséis años nuestro inepto Alcalde y su caterva de apuestas personales.

Quizás ahora empiece a entender aquellas palabras del pregonero de Semana Santa cuando decía “los cristianos nos estamos cansando de poner la otra mejilla”, ¿era un aviso a nuestro charlatán de feria que tenemos por alcalde?