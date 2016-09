El chollo de Mariano Rajoy Brey

Martes, 6 de septiembre de 2016

Buen día, gente:

Ya sabemos que a cierta edad hay que tener cuidado con un simple resfriado porque se puede complicar hasta límites insospechados. Yo soy de esos que tienen cierta edad y cualquier descuido me puede llevar a debatir con Caronte las condiciones del viaje.

Ignoro si es por esa causa por la que aparece mi inquina hacía los políticos que usan su habilidad para, aparte de tomarnos el pelo a la ciudadanía, enriquecerse de paso y conceder favores a sus amigos para que mantengan el pico cerrado.

Desde aquel “Sé fuerte, Luis”, hasta el enorme enchufe de su amiguete José Manuel Soria López, alegando como pretexto que sería ilegal (?) negarle el puesto, solo veo a un capo mafioso que reparte premios y encima quiere ser el que dirija anticorrupción. Si ayer fue Rodrigo Rato y Figaredo el que colaron en el Banco Mundial… supongo que al menos el director de recursos humanos que los elige es el Dioni.

No me ha sorprendido la declaración de Mariano Rajoy Brey acerca de que persistirá en presentarse a la investidura, sabiendo cómo sabe que no saldrá elegido, porque no quiere perder el chollo de seguir como presidente en funciones sin nadie que le controle y hacer con el Estado lo que le salga de los huevos.

Tiene mucho que perder si sale derrotado y si es elegida otra persona, porque entonces se levantarán las alfombras de La Moncloa y se destaparán cientos de miles de casos de corrupción que hoy día permanecen ocultos, por eso se agarra como Franco su poltrona. Al tiempo.

Mariano Rajoy Brey es como Rafael Nadal Parera, sabe que no está en condiciones y sigue empeñado en ganar lo que ya está fuera del alcance de sus manos si no es impuesto a la fuerza y mediante engaños.

Tantos engaños como el que presume en el G-20, donde enarbola el discurso del miedo acusando a Podemos de ser enemigo del crecimiento económico.

Vamos a ver señor Mariano Rajoy Brey. Solo vemos una fuerte tendencia al hundimiento económico del país cuando ustedes, los del PP (exfranquistas, exalianzapopulares, exotrascosas) gobiernan el mismo con el pretexto de una Europa, que realmente va a la deriva con un plan minuciosamente elaborado por los alemanes que jamás perdonarán la derrota en las guerras mundiales pasadas y aspiran a dominar de nuevo, no con las armas sino con las deudas.

Vean lo que pasa en Grecia con el apoderamiento alemán de diversas fuentes económicas.

Han roto el techo de la deuda, han hundido las huchas de las pensiones y de la Seguridad Social, han privatizado empresas usando dinero público, han sacado a flote a bancos privados aumentándoles sus capitales y pagando sus deudas con dinero público… en definitiva han saqueado las arcas públicas hasta dejarlas totalmente vacías y encima culpan a otros y, además, se han enriquecido ilegalmente y en cantidad muchos de ustedes.

¿Acaso se imagina que quienes tenemos una pizca de sentido común somos estúpidos? Así se aprovechan ustedes, los peperos, para hacer leyes que hundan la inteligencia de casi todo el país, con los recortes en Educación y el aumento de tasas universitarias, para tener una población sumisa que acate todos sus desmanes.

A pesar de todo esto sigo confiando en el pueblo español, deseando que se quiten el miedo que los atenaza y salgan a dar la cara votando lo que realmente vale y merece la pena: al verdadero centro o a las izquierdas.

El mundo capitalista y conservador está creando tendencia: apoderarse de todos y cada uno de los recursos económicos para disponer de un pueblo esclavizado y al que poder mandar a la guerra, donde se mueran a destajo, mientras ellos se bañan en paraísos fiscales y turísticos.

En fin, la vida sigue y yo también, pese a quién pese y, como digo, confiando en el pueblo antes que en esa gente.