Búscome duda que las aulas del José Acosta estén listas para mañana

EL PUEBLO

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

Búscome vuelve a denunciar “el malestar generado en las familias que tienen a los niños escolarizados en lo que era la guardería Amor Fraterno, porque dudan que las clases del José Acosta estén listas para el jueves. A día de hoy siguen los trabajadores acondicionando los espacios y haciendo las adaptaciones oportunas, y esto impide que el personal pueda disponer de las aulas. Queda únicamente un día para habilitar las clases con todos los materiales necesarios, y es inviable que esto pueda hacerse por mucha prisa que se estén dando”.

“Esto es lo que sucede cuando se actúa bajo el prisma de la improvisación. Desde Búscome, hemos visto las instalaciones y para nada concuerda con el plano que les habían enseñado. Aunque las clases son muy amplias, no tienen comedor y de las seis clases han tenido que dejar una de ellas para que los niños puedan comer. No hay cocina y no tienen lavandería ni cambiador. Tampoco hay un despacho para el equipo directivo.

Supuestamente, el sitio donde iban a ir no puede ser ocupado porque hay previsión para que el año que viene ya esté funcionando el Instituto, hasta entonces los niños de la guardería comerán en un aula, con la comida que le llevarán desde Juan Carlos I, hasta que puedan pasar al comedor que sí dispondrán en el Instituto”, dice la asociación.

“Si están actuando para largo plazo lo que quiere decir es que no hay predisposición del Gobierno Local para construir un Centro de Infantil, son promesas electorales”