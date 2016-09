UGT exige una solución a los ascensores del Ceuta Center

EL PUEBLO

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

La Federación de Servicios Públicos de UGT recuerda que ha denunciado “en múltiples ocasiones los diversos problemas que padece el edificio Ceuta Center, graves problemas de seguridad, deficiencias con el aire acondicionado, goteras por todo el edificio que producen una mala imagen por tener que colocar recipientes para recogerlas con el consiguiente riesgo eléctrico, etcétera”. Pero el problema “que más veces se ha repetido, sin que se aporte una solución definitiva es el de los ascensores, o más bien de la carencia de ellos. Ya que se averían de forma constante y reiterada, lo que supone un grave perjuicio tanto para los ciudadanos como los trabajadores con limitaciones motoras”.

Por ello, desde la Federación de Servicios Públicos de la UGT exigen “una solución definitiva a este problema que llevamos arrastrando ya varios años y que supone una barrera insalvable para muchos ciudadanos, que no pueden acceder a las dependencias de la Ciudad (Área de Menores, Emvicesa y demás”. Pese a que la central ha denunciado el tema ante la Inspección de Trabajo basándose en el documento de Seguridad de Utilización y Accesibilidad SUA, en su apartado SUA 9, la respuesta obtenida es que “no hay dinero para su reparación. Nosotros entendemos que lo que hay que afrontar es la sustitución de los ascensores, y una reforma integral del edificio que es una fuente constante de problemas por su prematuro envejecimiento”, destacan.

La Ciudad, “que debe dar ejemplo en accesibilidad, no se puede escudar en cuestiones económicas para mantener barreras que se solventarían con unos nuevos ascensores, por lo que desde ya debe afrontar este problema crónico, bien con ascensores nuevos, bien modificando el emplazamiento de sus dependencias a lugares accesibles. No se puede tolerar que el ciudadano no pueda acceder a dependencias administrativas y que, en ocasiones, el funcionario tenga que desplazarse a la vía pública para atenderlo. La solución no admite demoras”, concluyen.