El Defensor insta a dar respuesta a las quejas sobre las adjudicaciones de VPO

EL PUEBLO

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Ciudad de Ceuta que dicte una resolución “expresa” sobre una solicitud de vivienda protegida de las 317 casas de la promoción de Loma Colmenar, a favor de los intereses de Rachid El Uazi Tuhami, militar de profesión, con cargas familiares, entre ellos un niño con discapacidad.

Rachid se dirigió en un primer momento al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa del Ministerio de Defensa (Invied). Alegaba el militar que uno de sus hijos tiene una discapacidad del 46%, que hace que compute doblemente a efectos del número de miembros.

La propia oficina del Defensor del Pueblo, a través del adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, expresa que no hay motivo para continuar gestiones ante el Invied, y que se dan estas por finalizadas. “Sin embargo, en cuanto a lo informado por el Ayuntamiento”, la institución del Defensor del Pueblo “considera que hay un problema de fondo en la cuestión planteada; el desfase entre las solicitudes presentadas y las posibilidades reales de adjudicación de una vivienda. Sin embargo, es necesario -añaden desde el Defensor del Pueblo- que la Administración adopte una decisión sobre la solicitud presentada, sea cual sea su sentido”. Es más, “en el caso de que no existan viviendas disponibles, procede formalmente no admitir la solicitud por imposibilidad material de tramitar el procedimiento incluyendo a los interesados en una lista de espera, si así se considerase oportuno”. Lo contrario, según el Defensor del Pueblo, “implica mantener a los interesados en una situación en la que desconocen si van a resultar o no adjudicatarios de una vivienda y cuándo, con inseguridad jurídica”.



Crítica del MDyC

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se comunicó ayer, en torno al caso, que ha tenido acceso al informe emitido recientemente por el Defensor del Pueblo, “el cual no tiene ningún desperdicio y viene a dar respuesta, en el mismo sentido al manifestado por nuestro grupo municipal en la Comisión Local de la Vivienda, a la queja de uno de los tantos afectados por la nefasta y penosa gestión llevada a cabo por el Área de Vivienda de nuestro Ayuntamiento y por Emvicesa en la adjudicación de viviendas”.

El afectado que, “sin resignarse ante la indeseable y reprochable actuación de los responsables políticos del Desgobierno del Partido Popular, se ha visto obligado a acudir al Defensor del Pueblo, para denunciar la vulneración de su derecho, al no haber obtenido una resolución expresa que motive la decisión de la Comisión Local de la Vivienda, la cual decidió rechazar sin más su solicitud para poder acceder a una VPO en la promoción de las 317 VPO de Loma Colmenar”, señalan desde la formación política que lidera la diputada Fatima Hamed.

“La respuesta del Defensor del Pueblo a esta queja, no podía ser de otra manera, y ha sido clara y contundente: el Ayuntamiento debe cumplir con la Ley. Esa es la sugerencia que le hace el Defensor del Pueblo a nuestro Ayuntamiento”.

Desde el MDyC recuerdan que ya advirtieron en la Comisión Local de la Vivienda que se tenía que dar “respuesta formal a todos los solicitantes de vivienda a través de una resolución expresa, tal y como establece y lo deja claro la Ley de Procedimiento Administrativo, algo que se ha incumplido deliberadamente por los responsables del Gobierno local, advirtiendo nuestro grupo municipal de las fatales consecuencias que ello podría tener de no hacerse así. Sin embargo, tanto el concejal presidente de la Comisión Local de la Vivienda como la Gerente de Emvicesa, decidieron hacer caso omiso a nuestras advertencias, mirando para otro lado, como siempre hacen”.

El Defensor del Pueblo concluye su informe “sugiriendo a nuestro Ayuntamiento dictar resolución expresa respecto de la solicitud de adjudicación de vivienda protegida formulada por el interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Salta a la vista que lo que sugiere el Defensor del Pueblo a nuestro Ayuntamiento es simplemente que se cumpla lo que establece la Ley”.

Desde el MDyC consideramos que es una vergüenza para nuestro Ayuntamiento que haya tenido que ser el propio Defensor del Pueblo quien venga a decirle al Desgobierno del Sr. Vivas que debe cumplir la Ley. Algo a lo que hasta el momento ha hecho oídos sordos y, por lo visto, seguirá haciéndolo, ya que eso es lo que desde el MDyC hemos deducido de la respuesta que la gerente de Emvicesa da a la sugerencia del Defensor del Pueblo. Una respuesta que lejos de recapacitar y cumplir de una vez por todas y de manera escrupulosa con la Ley, en una falta de respeto, que desde MDyC consideramos intolerable, la gerente de Emvicesa lo que contesta es que “actualmente nos encontramos inmersos en un procedimiento de adjudicación de vivienda (…) por lo que deberá esperar a ser adjudicatario a través del sorteo que en esas Bases se prevé”.



“Falta de respeto”

“Desde el MDyC no sólo consideramos la respuesta de la señora gerente una intolerable falta de respeto a las consideraciones del Defensor del Pueblo, sino una deliberada falta de respeto a los afectados por la nefasta y desastrosa gestión del Gobierno del Partido Popular en la adjudicación de viviendas protegidas, una grave falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico y una descarada y pretendida voluntad de continuar incumpliendo la Ley”, señala el MDyC.

”Aun así, y a pesar de esta reprochable actitud que siguen manteniendo los responsables del Área de Vivienda y de la empresa municipal Emvicesa, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, vamos a seguir exigiendo”, concluyen.