Piku Sunderdas aclara que no deja la política, ni tampoco Ciudadanos

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

El que fuera candidato al Congresos de los Diputados por Ciudadanos durante las últimas elecciones generales, Piku Sunderdas, ha querido salir al paso para aclarar algunas cuestiones que parece que estaban en el aire y en boca de un sector de la ciudad. Así, se ha querido mostrar claro y rotundo al aclarar que “Prakash Sunderdas, ‘Piku’, no deja la política y no deja Ciudadanos”, añadiendo que “ni tan siquiera doy un paso atrás. Sigo a plena disposición del partido que aboga por reconstruir la clase media y trabajadora, por la unión e igualdad de todos los españoles, que quiere invertir más en educación y en el presente para ganar el futuro y que apuesta por la regeneración democrática y por luchar contra la corrupción, a pesar de que Rajoy parezca querer tomarnos el pelo a todos nombrando virrey del Banco Mundial al ex ministro de ‘Panamá’, Soria”.

En este sentido explica que “he dejado de ser asesor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Lo he hecho para poder llevar las riendas de mi empresa de asesoría Sunder Consulting. Tengo sólo 30 años, soy economista por la Universidad de Salamanca, trabajo desde que me licencié y amo con pasión esta carrera y este trabajo que elegí. Necesito hacer crecer mi empresa, asentarla en la sociedad ceutí y hacerla útil a la misma, al maltratado por las instituciones tejido económico que tanto necesitamos para generar empleo y acabar con la tasa de pobreza y la desigualdad enorme que tiene Ceuta. Un tejido económico compuesto de forma mayoritaria por pequeñas empresas como la mía, que cada día se ven más indefensas ante la administración que ofrece pocas ayudas, un exceso de burocracia y trámites, con unos impuestos siempre al alza que rara vez redundan en mejoras públicas que favorezcan la actividad económica o ayuden de verdad a los jóvenes emprendedores como yo”.

Por último, Sunderdas asegura que “la misma pasión que tengo por mi asesoría es la que tengo por la política”, y agradece el cariño que siempre ha recibido por todos los ceutíes.