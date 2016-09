El MDyC exige la renovación del equipamiento de la Sala del 112

EL PUEBLO

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) vuelve a exigir al Gobierno a que “saque a concurso de una vez por todas la Sala del 112, una Sala que está totalmente obsoleta ya que los equipos que utiliza están totalmente desclasificados, de los que no existen repuestos y que en cualquier momento una avería o el “End of life” en el que se encuentran todos sus elementos provoque que la Ciudad se quede sin poder cubrir el servicio de una forma directa y deban utilizarse los protocolos de urgencia (la conexión a Andalucía)”.

Desde el MDyC “queremos denunciar la desidia y la falta de responsabilidad Gobierno que, conociendo desde hace años la situación en que se encuentran las herramientas que utilizan los y las trabajadoras del 112 del Ayuntamiento a través de los numerosos informes que los funcionarios han ido trasladando a los responsables políticos para que tomaran la decisión de modernizar la Sala, ha sido incapaz de planificar un proyecto de cambio de estos elementos imprescindibles para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido explica que “en febrero denunciábamos esta situación, y el Gobierno anunciaba que estaba solucionado con la iniciativa ‘Safe City Ceuta’, un proyecto que era la solicitud de una subvención a través de la empresa estatal Red.es, una propuesta en la que se incluían graves errores en un documento que debía representar los intereses de nuestro Ayuntamiento (en vez de Ceuta se decía Tenerife, se incluían marcas comerciales, se hablaba de oferta comercial, se excluían las peticiones de las concejalías o los impuestos alcanzaban el 21% como si fuera el IVA), porque nadie se la había leído. Una subvención que fue eliminada del concurso por la falta de presentación de la documentación solicitada.”

En este sentido, el partido de Hamed indica que “ante este nuevo fracaso de sus ineptos consejeros que dejan perder concursos por no presentar los papeles, el Gobierno de Vivas se sacó de la chistera un nuevo proyecto que sería financiado totalmente por el Gobierno de España y que en breve sería presentado. Lo que fue presentado era otra nueva promesa en los ‘deberes’ que se puso en abril el Ejecutivo, aprobar el proyecto sobre renovación integral del 112, donde se contemple, además del soporte tecnológico, unas nuevas instalaciones y el encaje más apropiado de este servicio en el organigrama de la Ciudad”. Así, aseguran que “en el mes de septiembre sigue sin existir ningún proyecto para renovar el 112, la maquinaria está obsoleta, las instalaciones no se adaptan a las nueva necesidades, ¿qué prometerán ahora?”, se preguntan.

Por todo ello, Fátima Hamed ha dejado constancia de que “desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, vamos a exigir que los técnicos de la Ciudad desarrollen un pliego de condiciones que refleje las necesidades que tiene nuestra sala de emergencias y se saque a concurso a la mayor brevedad posible. Es incomprensible que una prioridad como la seguridad de los y las ceutíes no esté entre las inversiones prioritarias del Gobierno”.

“Cambiar el sistema informático del 112 va más allá que el cambio de un ordenador”

Jacob Hachuel manifestó ayer sobre que la sede elegida, para el 112, está bloqueada al no ser propiedad de la Ciudad sino del Estado y la cesión de su uso requiere un convenio que no puede firmar un Gobierno en funciones. En este sentido señaló que “no se puede renovar el sistema informático si no se renueva de una forma integral. Esto no es comprar un ordenador, es mucho más complicado que todo eso”. Así indicó que “no olvidemos que el resto de los sistemas de comunicación están integrados. Este tema está en la fase de la confección del pliego de prescripciones técnicas. Llevan ya mucho tiempo. Todo lo que es el hardware y los sistemas está ya terminado, desde hace tiempo, pero necesitamos saber dónde va a ir instalado el 112, porque no es lo mismo un pliego de prescripción técnica en un lugar que en otro. Depende del cableado, de la cercanía o lejanía a nudos de comunicación, depende de muchísimas cosas”.