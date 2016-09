Miércoles, 7 de septiembre de 2016

Hoy día 7 de septiembre comienzan las Paraolimpiadas 2016 y me encuentro en el diario “El Mundo” el siguiente titular: “Preocupación en Río ante unos Paralímpicos con las gradas vacías”. Me da pena ver como deportistas de élite se ven obligados a dejar sus carreras por no tener dinero suficiente para costearse los desplazamientos al carecer de promotores, sin embargo cuando ganan una medalla bien qué alardeamos de ello. Pero bueno no nos desviemos, eso es otro dilema.

Estas personas han vivido con dos valores primordiales en su vida la constancia y el sacrificio, donde el sentimiento de superación puede con todo. Si encima hablamos de personas que participan en las paraolimpiadas hacemos referencia a aquellas que han sido capaces de transformar su dolor y sus, a simple vista, barreras, en oportunidades, en nuevas metas, en nuevos retos. Si no es fácil de conseguir para personas sin ningún problema psicomotor, imaginaros para aquellas que carecen de una extremidad o sufren algún tipo de parálisis, por poner un ejemplo.

Cuando por fín logran su sueño, conseguir participar en unas Olimpiadas, las Paraolimpiadas, nadie muestra ni un simple interés por ello. ¿Dónde están los valores de la sociedad?. Ya no se da importancia a aquello que se consigue con esfuerzo, ante cualquier obstáculo se tira la toalla… Cuántas veces escuchamos: “uff eso es muy difícil yo paso”, “eso es imposible”, “no voy a poder”. El único NO que existe está en nuestra mente, debemos inculcar y enseñar eso a las futuras generaciones y desde mi humilde opinión esto es un gran ejemplo de ello. Espero que sea tan solo un titular y se queden en simples palabras y nada más.