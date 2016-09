Bolorino acusa a Márquez de ser el “líder” de la ‘trama Montero’

EL PUEBLO

Jueves, 8 de septiembre de 2016

El responsable de la empresa Ángulo de Ceuta, Manuel González Bolorino, compareció este miércoles ante los medios, apenas 24 horas antes de la declaración hoy ante el juez como investigados de la consejera de Hacienda y el interventor, y como testigo del senador por Ceuta, Guillermo Martínez, para tratar de arrojar algo de luz sobre el pago de publicidad a esta empresa, editora de Ceuta Televisión, que ahora se está investigando.

González Bolorino hizo un recorrido temporal por los acontecimientos que han llevado hasta esta situación, comenzando por la sentencia emitida en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa a la nulidad de la adjudicación de la TDT a Ángulo de Ceuta. Una nulidad de la que la propia empresa no tuvo noticia hasta diciembre de 2014 y sobre la que la empresa litigante, Ferrer y Cía, empresa editora del diario ‘El Faro’, nunca ha pedido la ejecución. El responsable de Ángulo de Ceuta señaló que a partir de esta notificación, que se produjo con el cambio de titular en la Consejería de Hacienda, la empresa comenzó a facturar como página web a pesar de que el apagón de su emisión en TDT no tuvo lugar hasta marzo de 2015.

González Bolorino no duda a la hora de señalar al responsable de que todo este proceso haya terminado de este modo, el ex consejero de Hacienda y ex diputado nacional, Francisco Márquez, de quien ha afirmado que desde el inicio adulteró el procedimiento, no hizo caso a los informes de los técnicos de la Ciudad y llegó a requerir un informe externo a una empresa con varios de sus miembros vinculados a Ferrer y Cía. Un asunto sobre el que el propio responsable de Ángulo de Ceuta envió un dossier a Juan Vivas, presidente de la Ciudad y del Partido Popular, y que cree que pudo ser determinante para que Márquez no repitiera como candidato al Congreso de su partido.

Respecto a las declaraciones como imputados de la consejera de Hacienda y el interventor, González Bolorino fue claro, afirmando que el interventor no tenía porque saber de la existencia de la sentencia porque se encarga tan solo de los pagos, mientras que exculpa a la consejera que se encontró con una situación heredara de los anteriores responsables de este área del Gobierno. “Marquez era el que llevaba todo este tipo de gestiones y ha estado involucrado en todas las acciones en las que ha salido beneficiada esta empresa”, en alusión a Ferrer y Cia.



Existencia de un lobby

Para González Bolorino existe un lobby que defiende a capa y espada a “los viejos empresarios que siguen cobrando estas cantidades que no tienen ningún sentido”, una ocasión que ha aprovechado para recordar que en los últimos 4 años la editora del diario ‘El Faro ‘se ha embolsado 4 millones de euros de publicidad institucional.



La salida a concurso de la TDT

Otro de los temas de los que se mantiene pendiente Ángulo de Ceuta es de la salida a concurso del canal de TDT que se mantiene disponible. Tal y como señaló González Bolorino, ya existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que mantiene la condena al Gobierno vasco por no sacar a concurso una licencia. Es por ello que, después de haber presentado varios escritos solicitando la salida a concurso del canal disponible sin que esta se haya producido en el plazo establecido por ley, el responsable de Ángulo de Ceuta anunció que presentará una denuncia por lo penal.

Igualmente lamentó no haberse asociado con el responsable de Ferrer y Cía cuando este se lo pidió para presionar por la privatización de la televisión pública, un asunto en el que, de nuevo, estaba involucrado Márquez que, explicó, abogaba por una televisión con Ferrer y Cía y Ángulo de Ceuta unidas.



Situación económica de Ángulo

Finalmente el responsable de Ángulo de Ceuta puso sobre la mesa la precaria situación económica en que se encuentra la empresa, fruto de todos estos movimientos de los que ha sido mera espectadora. Una situación que le obligó a realizar un ERTE de parte de su plantilla y que, hoy por hoy, le impide abonar las nóminas y liquidar a sus trabajadores, unos pagos para los que está buscando solución a través de la venta de parte del patrimonio de la empresa.