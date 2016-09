El MDyC denuncia que el Gobierno “incumple sus propias tareas”

EL PUEBLO

Jueves, 8 de septiembre de 2016

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) que lidera la diputada Fatima Hamed ha vuelto a recalcar que el Partido Popular, que sustenta al Gobierno local “incumple sistemáticamente hasta sus propias tareas”.

“No hacía ni un año de las elecciones municipales en las que el Ejectivo se había presentado con un programa electoral (el cual ha incumplido en casi su totalidad) cuando saca un documento con unos supuestos deberes con los que quería montar un programa de actuación”, señala la formación política en la oposición.

Desde la perspectiva del MDyC, “no es la primera vez que el Gobierno local inventa uno de estos panfletos, pero desde el MDyC esperamos que sea el último, ya que en todos ellos utiliza las mismas falsas promesas de hacer, estudiar, analizar, solicitar, palabras hueras que ni él mismo se cree ya, pero en estos nefastos 16 años se le ha visto trabajar por el futuro de nuestra Ciudad, tan sólo por el de su poltrona en la Plaza de África”.

Son “129 medidas que no solucionan ni uno sólo de los problemas a los que se enfrentan cada mañana los y las ceutíes (según el CIS el desempleo, la inseguridad y la vivienda). 129 medidas que prácticamente no han cumplido, pues aquellas que tenían un objetivo concreto no se han conseguido, y las que eran de proyectar, ahí siguen estudiándose, analizándose, pero ejecutar, actuar y trabajar, nada”, señalan desde la formación opositora.

Añade el MdyC que el Gobierno local “ha perdido toda la credibilidad, si alguna vez la tuvo, y así se pone de manifiesto cada seis meses en los que debe sacar un nuevo pasquín para engatusar a los y las ceutíes, con palabras grandilocuentes que vuelven a prometer lo que lleva sin hacer desde hace 16 años. Años que nos han llevado a los mayores datos de desempleo, deuda y desequilibrios social, y que sigue sin poner ni una sola medida para solventar los problemas de los y las vecinas”.

“Oír una y otra vez las mismas promesas incumplidas causa en los y las ceutíes una sensación de incapacidad que desprestigia cualquier actividad política. Si el Ejecutivo local no cree en el futuro de la Ciudad y así lo ha demostrado a lo largo de su nefasto mandato, debería pensar en marcharse de una vez y dejar paso a quienes creen en el futuro de Ceuta y tienen ideas para afrontar y solucionar los problemas de los y las ceutíes”, explican desde la formación política.

“El MDyC sí cree en nuestro futuro y por ello tenemos un proyecto que ofrecer, que es lo que le falta al Gobierno un proyecto de futuro para nuestra ciudad”, aseveran.

Desde su punto de vista, “sería lógico plantear estas acciones si uno acaba de llegar y se propone poner en marcha su programa electoral y se da 100 días para que se observen los primeros cambios, pero no después de 16 años de aciago mandato”.

“Muchos de los deberes que se autoimpuso nuestro alcalde suponen el mínimo que a cualquier ejecutivo se le debe exigir: actuar en su ámbito de competencia y colaborar con las otras Administraciones, pero al asignarse esos “deberes” da a entender que nunca los ha cumplido; ponemos dos sencillos ejemplos: ¿Cómo se puede pedir a la Autoridad Portuaria información? ¿Es que no existe un cauce de comunicación desde que hace 20 años tomara posesión su presidente? O estudiar -añaden- con los operadores implantar nuevos incentivos para promocionar Ceuta como destino turístico. ¿Qué han hecho durante todo este tiempo?”

Desde el MDyC consideran que si Vivas “no es capaz de llevar a cabo ni siquiera las tareas que se impone, menos aún lo será de dar solución a los problemas le emplazamos a escuchar y atender las peticiones y propuestas”, concluyen.