La temida ‘vuelta al cole’

EL PUEBLO

Jueves, 8 de septiembre de 2016

Hoy en Ceuta empieza el curso escolar para los mas pequeños. Finalizan así, por suerte para padres y abuelos, casi tres meses de vacaciones que se hacen interminables. El ritmo de un niño de siete años o una niña de dos es tan frenético que son capaces de acabar con la paciencia de cualquiera durante las calurosas tardes veraniegas.

Pero la vuelta al cole, no obstante, tampoco es tan bonita como parece. La vuelta al cole siempre supone para las familias un momento complicado, ya que aún no se han recuperado del gasto durante las vacaciones y deben afrontan ahora con cierta incertidumbre el comienzo del calendario escolar. No supone sólo un acontecimiento díficil de digerir para los más pequeños de la casa, que ven como su divertida rutina veraniega de piscina y juegos se convierte en madrugones y nuevas asignaturas, sino también para sus padres, que tienen que hacer maniobras casi imposibles para poder llevar a cabo con éxito esta tarea compleja y casi siempre costosa del inicio del curso. Una vez te conviertes en padre, en tu calendario aparece marcado en rojo enero y septiembre.

El atraco a mano armada de Papa Noel y los Reyes Magos hacen del primer mes del año una auténtica cuesta de enero, y la sensibilidad del Ministerio de Educación y las editoriales de libros escolares ayudan a que la depresión post vacacional sea más profunda, al pasar por caja y tener que pagar una cantidad importante en material para un bebé que empieza a hablar y más todavía para un niño que empieza a leer. Uniformes, libros, mochila, zapatillas, material de papelería, chándal...

Este año las familias españolas se van a gastar de media por niño al menos 400 euros en compras consideradas como básicas. ¡¡Es la vuelta al cole!!