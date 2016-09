Asociación Búscome y Sandra López Cantero

Jueves, 8 de septiembre de 2016

En una ciudad como Ceuta, donde la mayoría preferimos no quejarnos de las cosas que funcionan mal por temor a represalias de los que mueven los hilos, o también por no tener los medios al alcance, nos topamos un día sí y otro también en los medios de comunicación con denuncias públicas que hace una asociación que trabaja de forma altruista para intentar de solucionar o mejorar aquellas cosas que no funcionan, así como acabar con las desigualdades sociales, violencia de género...

Esta asociación se llama Búscome y su presidenta es Sandra López Cantero. La asociación también la componen Mercedes y Javi, dos personas muy comprometidas en la lucha por las desigualdades sociales...

Uno de los principales cometidos de Búscome es todo lo relacionado con la violencia de género y las desigualdades, pero también denuncian en los medios de comunicación y hacen escritos que registran en el Ayuntamiento de todo tipo de quejas que los ciudadanos les hacen llegar sobre defensa animal, medio ambiente, dejadez en las barriadas, problemas de accesibilidad, etc. Por el volumen de reivindicaciones que hacen en los medios de comunicación, casi todos los días manda una nota de prensa, imagino que les deben de llegar muchas sugerencias y quejas de los ceutíes.

Sin menospreciar a ningún partido político de la oposición, creo que la Asociación Búscome hace una fuerte oposición al gobierno de la ciudad, ya que dentro de sus posibilidades fiscaliza todo lo que puede. También es digna de admiración la lucha que llevan a favor de los más desfavorecidos, a los cuales dan voz con sus denuncias en los medios de comunicación y registrándolas allí donde corresponda (administración local, central, etc.), así como mandando escritos a todos los partidos políticos que componen el gobierno. Son muchas las cosas que han conseguido solucionar gracias a la insistencia que ponen y al seguimiento que hacen de las quejas que les llegan. Cualquiera que lea los medios de comunicación a diario se habrá dado cuenta que Búscome está siempre trabajando por y para los ciudadanos de Ceuta.

No soy nadie para aconsejar nada, pero me voy a permitir el lujo de hacerlo. Es sabido por todos que Sandra López Cantero, la presidenta de Búscome, pertenece al PSOE. Creo, es una opinión personal y de amigos/as con los que hablo de este tema, que debería de presentarse a la Secretaria General de su partido como alternativa.

Y en el caso de ganar, luchar desde ese puesto para cambiar muchas cosas injustas que suceden en esta ciudad. Ahora, más que nunca, se necesitan personas valientes y con ganas de trabajar por TODOS Y TODAS las ceutíes sin ningún tipo de distinción.