Políticos de conveniencia

Jueves, 8 de septiembre de 2016

Buen día, gente:

Lamentablemente el virus que entró en mi casa y me dejó un buen gripazo sigue rondando por las habitaciones.

Ahora le han tocado a mi mujer y a mi hijo caer ante el invasor. Menuda papeleta me corresponde ahora para velar por ellos.

Aunque existe la medicina que lo radique permanentemente, no es de interés para la industria farmacéutica ponerlo a la venta so pena de quedar arruinada en pocos años.

Bueno, con este calor ya empiezo a estar bastante molesto y con la situación política mucho más.

Hoy me centraré en esos políticos que buscan vivir la gran vida a costa del erario público y que tienen como ideas o tendencias políticas un cero a la izquierda.

No voy a dar nombres, ya los notamos desde lejos quienes quieren ver por su cuenta, no los que quieren ver lo que les ponen delante y creen en ello.

Por otro lado, veo que se ha levantado cierta pequeña polémica en torno a la figura de Antonio Sánchez Prado, del que no voy a explicar nada porque mi amigo Paco Sánchez Montoya lo ha explicado largamente, en las redes sociales que me producen verdadero asco, algunas, y me cabrea la intransigencia de otros.

Solo diré que el que fuera alcalde de Ceuta y reconocido médico fue asesinado por la derecha y nada más, como fueron asesinados cientos de miles de españoles… pero esto es otra historia. Y cito para este caso un dicho de Abú… ibn Rushd (Averroes): “La ignorancia lleva al miedo. El miedo lleva al odio. El odio lleva a la violencia… esa es la ecuación”.

Como decía más arriba, los políticos hoy en día lo son por conveniencia, principalmente los del PP y la mayor parte del PSOE, donde hay tipos que fueron de Alianza Popular y del PP mismo. De Ciudadanos no digamos, lo son todos y encima eran tránsfugas del PP.

Los de Podemos, por ahora, son políticos por conciencia y están ahí en la lucha plena por la democracia y para beneficio del pueblo, creo.

Ya está bien que los socialistas jueguen a la gallina ciega con declaraciones vacuas que no conducen a nada y los de Ciudadanos se pongan a bailar tangos con unos y otros, menos con Podemos a los que al parecer les niega la existencia, cuando en realidad son ellos, los de Ciudadanos, los que tienen que quitarse las caretas –como lo tienen que hacer algunos socialistas- y meterse de una vez en las filas del PP que es donde les corresponde realmente.

Solo el PP demuestra que quiere estar aferrado a los sillones de La Moncloa, porque siguen la coletilla de sus ancestros en política y consideran al país como su cortijo particular del que seguir sacando réditos sin pasar por Hacienda, ya la llevan ellos mismos.

Claro exponente está en la desvergüenza pepera de designar a José Manuel Soria López para el Banco Mundial. Menos mal que han puesto el freno y el ex ministro de Industria cede ante la presión y renuncia a ese puesto.

Pero no crean ustedes, queridos e hipotéticos lectores, que lo hace por honorabilidad política. Lo hace porque tienen ahí mismo las campañas electorales gallegas y vascas y no les convienen tener un escándalo que perjudique seriamente los intereses del PP.

Si no hubiera esas elecciones seguro, muy seguro, que estaría en Washington.

Tanta política de conveniencia existe en nuestro país, y en el resto de países, que ya va siendo hora de que el ciudadano se conciencie de una vez y vea una razón simple, entre miles de razones, en el escándalo del Banco Mundial: si existen dos mil funcionarios que pueden optar al puesto de Director Ejecutivo… ¿por qué solamente se lo designan al canario?

En fin, la vida sigue y yo también, viendo cuánta razón tengo en mis anteriores opiniones acerca de Luis de Guindos Jurado y su pasado como asesor o director de cierta financiera norteamericana que llevó a la ruina.