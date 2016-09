“Buscamos una victoria con la que borrar la mancha en el expediente”

EL PUEBLO

Jueves, 8 de septiembre de 2016

fútbol / tercera división, grupo ‘x’

La AD Ceuta quiere pasar página. Y para ello se encuentra obligada a conseguir la victoria este sábado en el campo del Espeleño. La dura derrota del pasado domingo frente al Arcos tiene que quedar en una anécdota de inicio de temporada, por lo que el conjunto caballa se han conjurado con un único objetivo: sumar en tierras cordobesas los tres primeros puntos del campeonato.

Aunque sobre el papel no debería presentarse como un encuentro complicado (el Ceuta, consolidado en la categoría y que siempre pelea por lo más alto visita a un recién ascendido), lo cierto es que las tornas han cambiado en parte tras las dos primeras jornadas; sobre todo a nivel anímico. No en vano, el equipo caballa se encuentra situado penúltimo sin punto alguno en su casillero, mientras que su rival afrontará este tercer duelo situado en puestos de play off.

A pesar de ello, Villatoro está convencido de que el equipo caballa sacará lo mejor de sí mismo este sábado y será capaz de superar el duro golpe recibido frente al Arcos con una victoria en Córdoba. “El de Arcos fue un partido para olvidar, pero cuanto antes logremos pasar página, mejor”, aseguró el ceutí, que también quiso ver el lado positivo de la situación. “Aunque después del partido nos quedamos algo tocados, ahora afrontamos nuestro próximo encuentro con muchas ganas. Lo bueno que tiene el fútbol es que cada fin de semana te da una nueva oportunidad, y queremos una victoria que haga borrar esa mancha en el expediente”, reconoció.

Así, y aunque admite que “tenemos que ir sin presión”, Villatoro aseguró que “iremos a ganar; sin excusas”. Y es que, el ceutí quiere dejar de lado la importante carga de motivación que pueda tener en estos momentos el Espeleño, que suma un empate y nueva victoria. “Ellos están con confianza, y a nosotros es lo que nos hace falta. Pero vamos a olvidarnos de lo sucedido en las dos primeras jornadas y sobre todo de la clasificación, porque tenemos que saber quienes somos: somos el Ceuta, y tenemos que ganarnos ese respeto”, declaró el ceutí, que además recordó que “si conseguimos esta victoria lejos de casa alejaríamos además los fantasmas de los malos resultados a domicilio”.

Tras estudiar en frío qué sucedió frente al Arcos, Villatoro admitió que “desde el inicio se nos puso el partido cuesta arriba; si en esta categoría además los errores se pagan, y más si son de juveniles”. Por ello, tiene claro lo que el Ceuta tiene que mejorar de cara al encuentro de este sábado en tierras cordobesas: “tendremos que mostrarnos más fuertes en defensa, impedir que el rival tengan tantas ocasiones, y también mirar más nuestro propio ataque”.

A nivel personal, Villatoro asegura que se encuentra “bastante bien físicamente”, reconociendo además que nunca se había encontrado tan bien en ese aspectos a estas alturas de la competición. “La preparación física durante la pretemporada ha sido muy buena, y lo que hay que hacer ahora es quitarse los nervios del inicio. Es verdad que todos los equipos parecen encontrarse bastante bien en este aspecto, pero a nivel personal puedo decir que este está siendo uno de mis mejores inicios”, aseguró el ceutí, que confía plenamente en que el equipo se levante este sábado con una importante victoria a domicilio frente al Espeleño.

“Espero que los aficionados nos sigan dando su apoyo”

El Ceuta es consciente de que la dura derrota sufrida el pasado domingo en el Alfonso Murube frente al Arcos podría minar también en parte la confianza de los aficionados ceutíes. Sin embargo, Villatoro quiso salir al paso tranquilizando a la afición y asegurando que lo sucedido frente al Arcos no fue más que un accidente.

“Parece que en las gradas hubo algo más de público, aunque necesitamos más si queremos pelear todos juntos por los objetivos que nos vayamos marcando”, aseguró Villatoro, que dejó claro que “el 2-6 es un resultado engañoso”.

“Espero que los aficionados nos sigan dado todo su apoyo para seguir peleando. Algunos se quejaron del horario matinal del partido, aunque el próximo tendrá horario de tarde, por lo que ya no valen las excusas; ni para ellos, ni para nosotros”, declaró.

Así, y a pesar de este primer revés como local, Villatoro tiene claro que el equipo está plenamente capacitado para convertir esta temporada el Murube en una fortaleza inexpugnable.