Caballas califica con un “cero monumental” la gestión de la Consejería de Educación

EL PUEBLO

Viernes, 9 de septiembre de 2016

“La Consejería de Educación comienza el Curso Escolar 21016/2017 con un cero monumental”. Sólo así se puede calificar según la coalición Caballas “una gestión desastrosa en todas y cada una de las competencias de esta Consejería en materia educativa”. La formación de Mohamed Alí expone que “las obras de reforma y reparación de los centros no se han llevado a cabo durante el verano como sería lógico. Se ha dejado transcurrir este periodo y ahora, con los alumnos en las aulas, se continúan haciendo obras o trabajos que se han iniciado tarde (CEIP Príncipe Felipe), otras obras “urgentes” se están licitando ahora (CEIP Reina Sofía), y en algunos casos, en los que el centro corre un serio riesgo de hundimiento (CEIP Valle-Inclán), se ha tenido que desalojar un ala por razones de emergencia ante la pasividad de la administración”.

En el apartado de obras de mantenimiento, que se desarrollan con efectivos de plan de empleo, “se ha marginado, sin explicación alguna a siete centros. Se ha contratado el suministro de materiales para once centros, dejando al resto sin esta posibilidad. Nadie puede entender este castigo”, lamenta la coalición.

La limpieza de los centros está absolutamente abandonada”, denuncia Caballas, añadiendo que “las limpiezas de choque no se han realizado. La empresa adjudicataria renunció al contrato hace tres meses, y se mantiene en una situación de ‘prórroga’ hasta que se resuelve una próxima licitación. Pero el pliego de condiciones ni siquiera se ha redactado. La precariedad hace que la empresa incumpla el pliego, recortando plantillas y servicios”. De hecho, “algunos centros ya han anunciado que no firmarán el ‘conforme’, razón por la que la empresa ha amenazado con no pagar los salarios a los trabajadores”, advierten.

Para Caballas, la asignación a los centros para el ‘banco de libros’ ha sido “sensiblemente recortada (en algunos casos, de incluso el 25%). En primer lugar porque se ha hecho la evaluación del coste (en el mes de abril) sin tener en cuenta las ‘mermas’ (libros estropeados, perdido o no devueltos), no se ha tomado en consideración el ‘material escolar complementario’, que en muchos colegios de nuestra Ciudad es tan necesario y prohibitivo por su precio para la inmensa mayoría del alumnado”. Por otra parte, “la dotación que sí se ha reconocido se ha fijado en 70 euros por alumno, lo que supone la adquisición de tan sólo dos libros de texto”, afirman.

Por todo ello, para Caballas “la gestión de la Consejería no puede ser más desastrosa, y es un claro exponente de la imparable deriva de deterioro que ha tomado este Gobierno desde el inicio de la legislatura.”