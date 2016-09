Satisfacción entre los adjudicatarios de las 40 viviendas

LUIS CORBACHO

Viernes, 9 de septiembre de 2016

40 familias, 40 sonrisas. La Ciudad continúa con el proceso de entrega de las viviendas de Loma Colmenar y ayer le tocó el turno a cuatro portales del Edificio 5 y uno del Edificio 6. En total fueron 40 familias las que recibieron las llaves de su vivienda. Algunos tenían previsto ocuparlas ayer mismo y otros comentaron que lo harán en estos días.

Uno de los beneficiarios, que habló ayer por la mañana con este diario, es Salvador Peña. “La vivienda hace mucho, la sensación es muy buena, es favorable”; comentó. Con respecto a la distribución de su casa, que ocupará él solo, dijo que “está muy bien, me gusta todo”. Su vivienda cuenta con dos habitaciones y dos cuartos de baño.

Su idea era “traer los muebles y establecerme en mi nueva casa. Esta misma tarde traeré una furgoneta y empezaré a hacer los portes. En estos días tengo previsto venirme ya para acá a vivir”. Hasta ahora Peña residía en la calle Españoleto.

Por su parte Naima Mohamed, otra adjudicataria, señaló que “llevaba esperando muchísimo tiempo, once años”. Actualmente reside en una casa en el Recinto, que le ha generado muchos problemas. Al recibir su nueva vivienda “se me ha quitado algo en el pecho”.

La casa que le ha correspondido es para ella y sus dos hijos y consta de tres habitaciones.

Jessyca Compaz se trasladará con su pareja y su niña de cinco años a Loma Colmenar. “Estoy muy contenta y llevaba cinco años esperando”.

Su vivienda tiene 81 metros cuadrados. Su impresión es que “me parece estupenda, muy amplia, tiene luz, así que no nos podemos quejar”.

Compaz espera mudarse a su nuevo hogar la semana que viene. Su casa tiene tres habitaciones.

Por su parte Haduch Ahmed recordó que “cuando me tocó la casa me llevé una gran alegría, he estado ocho años esperando”.

Ahmed vivía en Los Rosales hasta la fecha. “Toda la vida he estado allí, así que ahora tendré que acostumbrarme”, dijo.

En su nueva vivienda en Loma Colmenar residirá ella junto a una sobrina.

Finalmente este diario recabó el testimonio de Himo Aarras. “Estoy muy contenta porque llevaba mucho tiempo esperando. Cuando salí elegida me emocioné y estuve llorando”, recordó.

Su casa es para un matrimonio sin hijos. Dispone de tres dormitorios, salón, cocina y dos cuartos de baño. “Hasta ahora vivíamos en Juan Carlos I y nos vamos a mudar ahora mismo”, añadió Aarras. Los adjudicatarios estaban ayer muy felices.

El jueves 15 está prevista la entrega del Edificio 7 a los propietarios

Kissy Chandiramani, gerente de la Empresa de Vivienda Emvicesa, comentó a este diario que “hoy hemos abierto, como venimos haciendo desde que empezamos a entregar estas promociones a sus adjudicatarios, cuatro portales del Edificio 5 y uno del Edificio 6. Son en total 40 viviendas que ya están abiertas para que sus adjudicatarios las disfruten”.

Su presencia se debe a “si surge algún problema estamos aquí para atender a los adjudicatarios. También están los técnicos de Emvicesa y de la empresa de la luz. Por ahora todo está transcurriendo con normalidad y sin ninguna incidencia que resaltar”, expuso.

La sensación de la gente es “de felicidad. Ahora es un momento agradable porque entran a conocer sus casas. El procedimiento ha sido largo, ha llevado muchísimo trabajo y ahora es el momento en el que ves a la gente sonreír”.

Esta semana se han entregado 80 viviendas de Loma Colmenar. “Ya llevamos entregadas 196, dos tercios. Ya nos queda la tercera parte, que son los edificios 7, 8 y 9”, indicó.

Su estimación es que “entre la semana que viene y la siguiente podremos culminar el proceso de entrega de todas las viviendas. El lunes es un festivo importante para la comunidad musulmana y eso hará que retrasemos en unos días todas las entregas que teníamos previstas para no perturbar esta fiesta”. El día 15 se entregará el Edificio 7.