‘Conciencia Libre’ deposita los 5.000€ de fianza y se ratifica en su querella

EL PUEBLO

Viernes, 9 de septiembre de 2016

La Asociación ‘Conciencia Libre’ constituyó ayer la fianza por importe de 5.000 euros y se ratificó en la denuncia contra cargos de la administración local. El Juzgado de Instrucción número 5 de los de Ceuta, acogía las declaraciones de la consejera de Economía, Susana Román y el interventor de la Ciudad, José María Caminero, ambos como investigados, así como el senador Guillermo Martínez, en calidad de testigo por su condición de aforado. Todo ello en el marco de un supuesto caso de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia.

Desde las nueve y media de la mañana, la atención mediática se centraba en las personas que iban a deponer ante el juez titular. Todo ello gira en torno al pago de 800.000 euros a Ceuta Televisión en concepto de publicidad presuntamente irregular entre 2012 y 2015. Este caso también es instruído por el Tribunal de Cuentas a instancias de la empresa Joaquín Ferrer y Cia., editora del diario El Faro.

Román, Martínez y Caminero se personaban puntualmente en los juzgados a la hora señalada, las 10.00. Ya de entrada advertían que no iban a realizar declaraciones, ni antes ni después de sus deposiciones en el juzgado.

Previamente a las declaraciones de estas personas se producía la de Luis María Fernández, en calidad de representante de la acusación particular, ‘Conciencia Libre’. Recalcó a su salida de los juzgados –fue el primero en declarar- que se había satisfecho la fianza de 5.000 euros para poder proceder en el proceso como acusación particular y que además se ratificaba en la declaración acusatoria. “Hemos ingresado la fianza y también nos hemos ratificado en la querella”, explicó brevemente a su salida de la sede judicial. Hace pocos días, la acusación particular no se personaba en la causapor lo que fue suspendida y fijada para el día de ayer.