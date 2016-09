Tarek regresa con buenos resultados

EL PUEBLO

Sábado, 10 de septiembre de 2016

MOtocross

Tarek Abderrahaman volvió a la competición tras el parón estival en una competición de cross country y motrocross celebrada en Rabat (Marruecos).

En la modalidad de cross country, el piloto ceutí finalizaba en la segunda posición tras ir toda la prueba en esa misma posición sin poder dar caza al primero y también teniendo una gran ventaja sobre el tercero. “Las sensaciones fueron buenas”, comentó Tarek.

En motrocross, las cosas no le fueron también a Tarek según explica: “Un poco afectado por el calor no se el motivo de que no haya podido ir tan rápido en esta modalidad como en la de cross country y en los entrenamientos. En la primera manga termine tercero, y en la segunda, tras varias caídas, en la cuarta posición. Finalmente logre el cuarto puesto final”.

El piloto ceutí señaló que “es un resultado con sabor agridulce por no haber tenido la recompensa al trabajo realizado durante todo el fin de semana”.

También lamentó que “he tenido que estar tres meses entrenando fuera de la ciudad pese a que el gobierno prometió que íbamos a contar este año con un circuito para poder entrenar y seguimos sin tenerlo”.