“Ha sido una buena semana de trabajo, y eso nos ha beneficiado”

Sábado, 10 de septiembre de 2016

Pepe Masegosa reconoció durante la rueda de prensa previa al encuentro frente al Atlético Espeleño que el equipo se encuentra “con ganas” de afrontar el choque de esta tarde para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. Tras la derrota frente al Arcos, el técnico sevillano reconoció que “los primeros días te quedas un poco tocado”, aunque lo que ha hecho que el equipo se levante es “analizar los motivos de la derrota para trabajar sobre eso”. Masegosa reconoció que también que al equipo “le ha beneficiado” una semana “buena” de trabajo, con el fin de “recuperar rápidamente el ánimo y las ganas de afrontar el próximo partido”.

Respecto al inicio dispar de los dos equipos, el sevillano admitió que “en el comienzo todos sorprender, algunos por mal y otros por bien”. “Pero estas sorpresas son momentáneas; hasta que no se llevan unos diez o doce partidos no se sabe cómo va a ir la cosa. Pero es verdad que prefiero empezar como lo han hecho ellos: ganando y empatando”, reconoció.

Lo que sí aseguró Masegosa es que habrá “varios cambios”. “La primera parte de la semana ha ido encaminada a ver cosas que estaban mal hechas y vamos a intentar corregir ese tipo de errores; aunque no desde una perspectiva de castigo. Habrá cambio de jugadores y posiblemente de sistema, aunque eso será más difícil, aseguró el sevillano.

Independientemente del resultado frente al Espeleño, Masegosa afirmó que “las alarmas ya están encendidas”, aclarando sin embargo que “las alarmas siempre tienen que estar encendidas, porque el fútbol es un estado constante de búsqueda y de buscar soluciones; en este caso la búsqueda es solventar las hemorragias que estamos teniendo”.

En cuanto al rival, el sevillano aseguró que el Espeleño es un equipo “que está al alza”, aunque dejó claro que tendrá que hacer las cosas mejor que su equipo para optar a la victoria. “Todos los equipos que vienen de ascender y de una dinámica buena tienen moral. A partir de ahí, si corren más que nosotros nos van a ganar; aunque veo complicado que corran más que nosotros”, declaró.

El entrenador del equipo caballa admitió igualmente que no le preocupa demasiado la llegada o no de nuevos jugadores, sino el sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos y saber quiénes están mejor. “Lo importante es el día a día. Esta plantilla es la que he querido y confío en ella al ciento por ciento”, afirmó.

Masegosa admitió también que entiende “las críticas” por lo malos resultados, aunque quiso mandar un “mensaje de tranquilidad” a los aficionados porque “haremos un buen año”.