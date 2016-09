Ilias Dris es reelegido como secretario general de las JSCE

J.M.R.G.

Domingo, 11 de septiembre de 2016

Juventudes Socialistas de Ceuta celebró ayer tarde en la sede de Daoiz su VII Congreso Regional Ordinario, en el que se contó con la presencia del secretario federal de Ideas y Programas de JSE, Alain Coloma.

Durante este congreso fue reelegido Ilias Dris como secretario general de las JSCE con el respaldo del 46,5% de la militancia juvenil socialista.

Ya a la hora de la clausura, tomaba la palabra la presidenta del Foro de Participación Juvenil, Cristina González, quien fue invitada por parte de la directiva de JSCE. Durante su intervención, González felicitaba a Dris por su reelección y agradecía a JSCE el apoyo y la colaboración que siempre ha tenido con el Foro de Participación Juvenil, indicando que ese apoyo y colaboración se hace indispensable para sacar adelante el nuevo plan joven.

Igualmente, el secretario de organización del PSOE de Ceuta, Francisco Cháves, se mostraba esperanzado en la participación activa de los jóvenes en el partido, indicando que la juventud es el futuro del socialismo.

Una de las intervenciones más esperadas fue la de Alain Coloma. En este sentido, Coloma aseguró sentirse enriquecido con sus cuatro días que ha estado en Ceuta, y durante su intervención abogó por una España plural, diversa y homogénea, manifestando que “Euskadi es la parte de la patria que me ha tocado defender y a vosotros Ceuta, y hay que hacerlo tendiendo puentes”, destacando que los objetivos con los que fundaron las juventudes siguen siendo los mismos.

Con respecto a Ilias Dris, además de felicitarlo por su reelección, le manifestó que no le había caído un cargo sino unas cargas para trabajar con compromiso por las juventudes, insistiendo en que el PSOE es “el partido que construye y sustenta, y no deja caer los pilares del Estado de Bienestar”.

Para concluir, Coloma reconoció que el PSOE no pasa por un buen momento pero igualmente indicó que no se arruga ante la intolerancia y que le da voz a los que no la tienen en pro de la igualdad de oportunidades.

Coloma acusó al PP de llevar a cabo una política unidireccional en el ámbito de la juventud y animó a los jóvenes socialistas a hacer una política menos aburrida, más atractiva y sexy a través del trabajo, trabajo y trabajo.

Para concluir, Ilias Dris tomaba la palabra y aseguraba que JSCE debe avanzar para seguir ilusionando, asegurando que se encuentran en uno de los momentos más significativos y que por ello tienen un proyecto joven e ilusionante.

Finalmente, consicente de los retos existentes, ha indicado que el objetivo es construir un proyecto de futuro para la juventud ceutí ante la desoladora política actual donde la derecha “nos ha usurpado los derechos básicos y fundamentales”.