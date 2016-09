«Pedro Sánchez es el responsable de que a día de hoy continuemos sin formar Gobierno en España»

SAMUEL DUEÑAS

Domingo, 11 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / KARIMA AOMAR (Coordinadora de Ciudadanos)

Ciudadanos de Ceuta activó en la tarde del pasado viernes un proceso electoral para la elección de la nueva Junta Directiva que, a su vez, tenía como principal misión, en principio, la elección de la persona al cargo de la coordinación del partido en la ciudad. Finalmente, es Karima Aomar, la que hasta ahora ostentaba el cargo, la que salió reforzada. En este sentido, recibió el respaldo mayoritario con el 75% de los votos emitidos, de una militancia que participó en un 65%, sobre unas personas con derecho a voto que se situaban en unas setenta. En la nueva junta directiva de la agrupación estará acompañada por José Manuel Gómez, Javier Varga, Ricardo Martínez, Federico Cuenca, Piku Sunderdas y Laura Berrocal.

• Pregunta.- ¿Qué sensación le queda tras haber sido elegida nueva coordinadora de Ciudadanos?

Respuesta.- Teniendo en cuenta que nos encontramos en un puente festivo y que mucha gente aprovecha para salir a la península, el índice de participación ha sido de un 65%, algo que consideramos aceptable. Siento más que satisfacción teniendo en cuenta que he sido la candidata más votada y ahora trabajaré para que la ciudad pueda mejorar cada día.

P.- ¿Quién forma parte de su equipo de trabajo?

R.- Me he presentado con un equipo de siete personas, de las cuáles, cinco, incluida yo, hemos sido elegidos por una mayoría considerable. José Manuel Gómez Lozano será nuestro secretario-tesorero y después tenemos a cinco vocales que pasaran a ocupar sus cargos en los próximos días; Javier Varga, Ricardo Martínez, Federico Cuenca, Piku Sunderdas y Laura Berrocal. Espero que todos podamos enriquecernos de nuestro trabajo y que podamos ofrecer un buen servicio en favor de la ciudadanía. Yo me siento muy satisfecha y me quedo, por encima de todo, con que ha habido un 75% de los votos que han confiado en mi persona, es algo que hay que aprovechar a base de mucho trabajo que potencie la agrupación y también la calidad de vida de los ceutíes.

P.- Ahora que has adquirido un cargo político, ¿cómo ves la situación actual por la que está atrevesando el país teniendo en cuenta que es muy probable que los ciudadanos tengan que acudir de nuevo a las urnas en el mes de diciembre?

R.- Partiendo de la base de que siempre han sido dos partidos los que han ido marcando las líneas democráticas de España, es bueno destacar que es la primera vez que concurren tantas formaciones a nivel nacional y en la que podemos decir que el bipartidismo está pasando a la historia. Los políticos antiguos no entienden que los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo sí o sí, han votado dos veces y unas terceras elecciones sería algo catastrófico económicamente hablando porque no se podrían aprobar presupuestos generales. Además, hay que recordar que estamos amenazados con unas sensaciones desde Europa que alguien tendrá que responder por ello y, seguramente, serán los ciudadanos los que tengan que pagar las consecuencias de que los representantes políticos no se pongan de acuerdo. Tenemos un bloqueo institucional completo y no sé si realmente se es consciente de la situación en la que estamos. Aquí hay dos opciones, o vamos a unas terceras elecciones o formamos un Gobierno en el que no todo el mundo esté de acuerdo con él, pero en el que por lo menos podamos salir de este bloqueo y buscar soluciones en consenso con la oposición.

P.- Mariano Rajoy y Albert Rivera firmaron un pacto para intentar formar Gobierno. ¿Es Pedro Sánchez el gran culpable de que a día de hoy continuemos sin Gobierno?

R.- Es evidente, porque con su sola abstención y decir “vamos a intentarlo” podríamos cambiar muchas cosas. Como dijo nuestro líder, Albert Rivera, por primera vez podría haber una oposición que controlase al Gobierno y bloquease cualquier tipo de ley o operación. Eso es un privilegio que la democracia española nunca ha tenido y desaprovecharlo porque a Sánchez se le haya metido en la cabeza un “no es no”, habría que ver en perjuicio de quien va y a quien beneficia. Nosotros lo tenemos muy claro, va en perjucio de la ciudanía y en beneficio de los intereses de unos cuantos que no quieren entender que se acabó el negociar con los votos de los ciudadanos. Si esto no cambia, mal camino nos espera.

P.- Centrándonos en Ceuta, la Ciudad presenta una serie de problemáticas que vienen denunciando los ciudadanos, la Confederación de Empresarios o la Cámara de Comercio, como puede ser el estado actual de la frontera, las navieras, el turismo... ¿Cómo ve la situación?

R.- Pienso que esta problemática que vivimos día a día no tienen a Ceuta atascada, han pasado al siguiente escalón y están hundiéndola. Un estancamiento es que se ha llegado a unos límites y se mantiene, pero Ceuta no está ni siquiera en ese nivel porque vamos para atrás. Hace algo más de un mes tuvimos una reunión con el delegado del Gobierno planteándoles la situación de la frontera y las consecuencias que los ciudadanos están sufriendo como fruto de la falta de fluidez. La frontera es una vía de escape para muchos comerciantes y una fuente de ingresos que da de comer a muchas familias. Ante este problema evidente que quisimos trasladar al delegado, éste nos dijo textualmente que “eso es lo que hay y no había otra cosa”. Tal vez tengamos un delegado del Gobierno que no está facultado para negociar con la administración marroquí. O a lo mejor es un Ministerio de Exteriores el que no está capacitado y tenemos que estar sometidos a lo que mande y disponga el Reino de Marruecos. Hay que reconocer que la frontera es un problema, pero lo que no se puede es estar cruzados de brazos porque es una situación muy grave para el comercio y turismo. ¿Quién viene a Ceuta desde Marruecos y que pase del Tarajal? Son ciudadanos marroquíes con bastante poder adquisitivo que vienen a dejarse un dineral, sin embargo en los últimos meses la entrada en Ceuta de este sector ha bajado más de un 40%. No se puede tener a las personas que vienen a gastarse el dinero y a disfrutar tres horas de la ciudad más de 5 horas en la frontera entre ida y vuelta. Nadie soporta eso y lo que está ocurriendo es que este tipo de personas están optando en los últimos meses por gastarse el dinero en otros lugares como Marbella, porque les sale más barato el transporte, no tienen que soportar colas interminables y encima se encuentran con precios competitivos. No hay que ser un economista de élite para entender que se trata de una problema enorme que requiere una solución inmediata.

P.- ¿Cuál es la solución?

R.- Que las autoridades competentes se pongan a trabajar en ese sentido porque hasta ahora nadie se ha preocupado por buscar una solución. Melilla tiene 3 o 4 accesos con carreteras en condiciones y ahora están solicitando al Gobierno que se les permita la apertura de otro paso. Sin embargo, aquí tenemos uno que cada vez es más embudo, se ensanchan los laterales, pero cuando se llega al paso fronterizo es un embudo. La verdad es que no lo entendemos.

P.- Por otra parte se encuentran las navieras, que también supone un problema para atraer al turista debido a su elevado precio...

R.- En su día no se permitió que hubiera acuerdo de precios entre las navieras con el objetivo de facilitar la competencia de precios y que el ciudadano pudiera elegir. Sin embargo, después de muchos años las navieras siguen acordando los precios. Se han hecho muchísimas reclamaciones y no se ha dado ni una sola respuesta porque les da exactamente igual. Es el transporte marítimo más caro de toda Europa en un trayecto de 15 kilómetros de distancia. Sale más barato irse de Málaga a Barcelona en avión ida y vuelta, que cruzar de Ceuta a Algeciras. Si el Gobierno no es capaz de ver esto, la ciudadanía con sus reclamaciones y protestas constantes se lo está haciendo llegar, ¿a qué esperan para poder dar una solución? Se intentó el tema de la naviera municipal, que fue una propuesta de Ciudadanos y parece ser que era algo inviable, pero hay que recordar que tenemos un helipuerto que se va a subvencionar por la Ciudad, de igual manera podríamos tener una naviera subvencionada, pero es algo que no parece que vaya a cambiar. Recuerdo cuando salió en la prensa al señor Vivas sentado en las escaleras de una naviera, fue noticia porque el presidente estaba sentado en una escalera, pero es que los ceutíes que votan a ese presidente pasan lo mismo casi de manera diaria y no es noticia.

P.- ¿Tendría Ciudadanos la posible solución a las navieras?

R.- Una de las cosas que queremos hacer es escuchar al ciudadano de a pie antes de actuar como políticos. Nuestra obligación es buscar una solución, pero la solución no es decir “es lo que tenemos” o “la competencia no la tenemos adquirida”. En el Debate de la Ciudad recuerdo que el presidente dijo que “las competencias están bien donde están”. Me parece estupendo, pero los representantes que están en la Asamblea para denunciar los problemas que tienen los ciudadanos merecen también ser escuchados.

P.- ¿Qué le parece la labor que realizan los representantes de Ceuta en las Cortes Generales?

R.- No se le puede decir a Madrid que somos una comunidad bien asentada, sin problemas y con convivencia. Eso está muy bonito, pero los problemas reales nadie los conoce. Cuando nuestros representantes van a Madrid, ¿qué hacen allí? ¿qué trasladan? ¿qué piden aparte de subvenciones? El Gobierno central no sabe la situación real de Ceuta.

P.- ¿Cuál es la línea de trabajo que se marca Ciudadanos para combatir esta manera de gobernar que critica?

R.- Tenemos abiertos dos frentes de trabajo, uno es trabajar dentro de la agrupación y crear un equipo bueno de trabajo porque muchos ni nos conocemos debido a que llevamos poco tiempo. Aunque muchas personas hablen de que Ciudadanos en Ceuta está perdido, no es así. Tenemos clarísimo cuál es la línea a seguir, lo único que ocurre es que no contamos con el hándicap de otras formaciones políticas que llevan muchos años ejerciendo la política en la ciudad. Esa es la única desventaja que tenemos porque, evidentemente, esto lleva su tiempo. Pero la línea a seguir la tenemos clarísimo y sobre ello estamos trabajando. El otro frente es la ciudad, la política ciudadana en la que tenemos la obligación de trabajar por la lacra del paro, las desigualdades sociales y la migración, como tantas veces a denunciado el propio Gobierno de la Ciudad en los útmos meses.