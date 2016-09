La educación no es un chantaje

Domingo, 11 de septiembre de 2016

Suena paradójico que ahora la educación, según el Director Provincial y el Delegado del Gobierno, vaya perfecta. Sobre todo cuando son del partido que se ha cargado todo lo que se había construido hasta ahora. Decir que han aumentado las vacantes con respecto a los años anteriores es relativo, teniendo en cuenta que nunca antes había existido tantos recortes por año y que en este curso se han ampliado las líneas y existe un colegio nuevo. Aún así, seguimos rozando la Ley y somos de las Autonomías donde menos recursos existen y más fracaso y abandono escolar hay. Mencionar la vuelta del programa MUS-E es bueno, pero mejor es saber los motivos por los que desapareció durante tanto tiempo. Decir que abrirán dos aula abiertas en dos centros ordinarios no es importante, ya lo sabemos, lo serio es asegurar que estén dotadas y que funcionen bien. Por tanto, más que presumir de gestión deberían de pedir perdón por todos estos años de maltrato a una enseñanza que sigue, a pesar de ser pública, segregando al alumnado tanto, que parece que estamos peor que en los años setenta. Ya no es cuestión de hablar en las condiciones que realmente están los colegios tanto en infraestructura como en personal, ni cómo tienen que sufrir una familia para poder tener al día el material escolar, un material que no se cubre de manera integra, como tampoco es real que los apoyos sean suficiente. Cualquier día le reto a nuestros dirigentes que de verdad hagan una relación del número de alumnado y las hora que reciben de refuerzo y atención individualizada, nos podríamos llevar una sorpresa. Aunque quizás eso es pensar demasiado, y ya sabemos que para la derecha todo lo que sea reflexionar es considerado contraproducente para la salud, por eso no hay filosofía.

Pero lo que de verdad me chirría de todo esto es oír al Partido Popular y al Gobierno en funciones decir, después de haberse opuesto a toda la Comunidad Educativa, que quieren un Pacto de Estado. Y me pregunto yo, ¿por qué no empiezan quitando la LOMCE, sobretodo las absurdas reválidas que nadie quiere y que únicamente sirven para discriminar?

Así que no, que no nos vendan lo que no es y que si de verdad quieren hacer algo por el futuro de Ceuta, que empiecen como mínimo a incluirnos en la Conferencia Sectorial de Educación como al resto de territorios. Y si lo quieren hacer por el resto del país, que no esperen a intentar formar Gobierno para hablar de consenso porque con el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes no se juega. La educación no es un chantaje, quizás por eso algunos políticos no están a la altura, ésta le queda grande.