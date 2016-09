Nuevas temporadas; renovadas ilusiones

Domingo, 11 de septiembre de 2016

La temporada radiofónica comenzaba, en esta casa el pasado fin de semana. A las 23.30 del domingo, la sintonía de Benito Moreno -¡Ra, ra, ra!- daba paso a la primera emisión de El Transistor, con José Ramón De la Morena al frente del programa nocturno de deportes de Onda Cero. Tras más de un cuarto de siglo dirigiendo El Larguero en la SER, De la Morena confiesa en Ceuta con.. no haber notado extrañeza a su alrededor en sus primeros compases en esta emisora. El veterano periodista de Brunete insiste en que no tiene fijación con Ángel María Villar, del que si cree que debiera dejar paso a otra persona “más preparada para representarnos”. Cuenta como se tuvo que venir un día antes de la final de Johannesburgo para poder hacer el programa en directo, pero jurando que le anticipó a Andrés Iniesta que sería el autor del gol más importante de la historia de España. Y a la vista de los Juegos tanto de Londres como de Río lamenta que Madrid no haya sido aún sede olímpica.

También estrenamos nuevas secciones en Ceuta en la Onda. El primer jueves de cada mes analizaremos en profundidad un tema concreto. En esta ocasión, fue la memoria histórica. El diputado de Ciudadanos, Javier Varga, subraya que son 45 las calles con reminiscencias franquistas que aún tienen nomenclatura en nuestra ciudad. En contraposición, Jacob Hachuel, portavoz del Gobierno, admite el asunto y propone que los ganadores de las ediciones del Premio Convivencia tengan un lugar en el callejero ceutí.

También nos hemos ocupado de una de las principales noticias de la semana: la vuelta al cole. León Bendayán, director provincial del MECD destaca la normalidad del regreso a las aulas y que por primera vez en muchos años no se supera la ratio de 25 alumnos por clase. El motivo es doble. Por un lado un leve descenso de la población infantil en el último trienio y la puesta en marcha del colegio de la antigua biblioteca y de una nueva línea en el José Acosta, ya ubicado en la antigua Facultad de Humanidades. En cifras, el curso 16/17 tiene 1.279 maestros para atender a unos 20.000 alumnos.

En el plano político, declaran como investigados la consejera de Economía, Susana Román, y el interventor de la ciudad, José Luis Fernández Caminero. Les acompaña en el trago el senador Guillermo Martínez Arcas, al que su condición de aforado le permite declarar como testigo. Todo ello en respuesta a una demanda de la asociación Conciencia Libre cuyo portavoz, Luis María Fernández, deposita la fianza de 5.000 euros ante la Justicia y ratifica la denuncia por el pago presuntamente irregular de 800.000 euros a Ceuta Televisión en concepto de publicidad institucional cuando dicha empresa carecía de licencia de emisión.

También visitó Ceuta durante esta semana el presidente nacional de CSIF, que pidió mayores recursos e información sobre la apertura del Tarajal II. Caballas por su parte propone destinar el dinero pensado para la adquisición del Amor Fraterno a las barriadas peor dotadas y el MDyC exige renovar el equipamiento de la Sala del 112. Sanidad autoriza la compra de 4.496 reses ovinas y caprinas par la fiesta del Sacrificio y anuncia un contrato de obra menor para rehabilitar desperfectos en el Centro de Menores “La esperanza”.

El Gobierno anuncia que pagará la ayuda de los 1.507 ausentes entre septiembre y octubre y aprueba un gasto plurianual cercano a los tres millones de euros para remozar las playas de la ciudad. También el Ejecutivo da cuenta de una Comisión Técnica junto a Melilla para estudiar la reforma de los Estatutos de Autonomía de ambas ciudades. En capítulo de sucesos, varios apartados. Por un lado, la detención de una marroquí que pretendía dejar abandonado a su hijo en el centro de la ciudad. De otro, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local para desarticular un asentamiento ilegal de vehículos. Y un apunte, en la memoria de la Fiscalía General del Estado: Ceuta y Melilla son, junto a Madrid y Barcelona, las provincias donde se observa una mayor presencia de estructuras logísticas enfocadas a la captación de efectivos para DAESH.