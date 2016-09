«Sentimos inquietud, preocupación e incredulidad»

Samuel Dueñas /

Lunes, 12 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / BHAGWAN DHANWANI (Presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta)

En la tarde del pasado martes 30 de agosto se reunió el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios (CECE) para hacer balance del verano y poner sobre la mesa las cuestiones que más preocupan al mundo empresarial y comercial como la apertura del Tarajal II, la aprobación definitiva del PGOU o la bajada del IPSI que ya fue propuesto antes de las vacaciones a la consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública. Tras esta reunión, desde la CECE han hecho balance y ahora actuarán para presionar a las administraciones correspondientes para que se solucionen muchos de los problemas que aún siguen en el aire. Así nos lo transmite Bhagwan Dhanwani, en la entrevista concedida a EL PUEBLO.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Bhagwan Dhanwani Doulatram, repasa la actualidad ceuti en los sectores del comercio y empresarial atendiendo a EL PUEBLO. Se le ve preocupado ante problemas evidentes que aún siguen por resolver como la frontera del Tarajal, el alto precio de las navieras, el descenso del turismo marroquí o la posible apertura del helipuerto. Además, reconoce que la inestabilidad política por la que está atrevando el país también ha generado un clima de incertidumbre que afecta a la hora de emprender y poner en marcha nuevas políticas económicas.

Pregunta.- ¿Qué balance hace del Comité Ejecutivo celebrado la pasada semana tras la vuelta de las vacaciones?.



Respuesta.- Aunque ha sido un parón estival de manera oficial, lo cierto es que no hemos parado de trabajar. Hemos vuelto al Comité con el objetivo de repasar los asuntos más importantes y las preocupaciones mayores que tenemos los empresarios. Normalmente los problemas son siempre los mismos, la frontera, navieras, el IPSI, la economía. Hicimos una valoración de cómo ha trancurrido el verano a nivel empresarial y la verdad es que la situación es bastante complicada.



P.- ¿Cómo ve la situación económica de Ceuta?.



R.- La vemos preocupante. No queremos ser pesimistas pero es la realidad. Nosotros nos temíamos esta situación y así lo manifestamos hace tiempo. La frontera es un caos y eso está haciendo muchísimo daño.



P.- Esta misma semana el delegado del Gobierno ha informado que a finales de septiempre o inicios de octubre se pretende abrir el paso del Tarajal II, aunque es una cuestión que también depende de Marruecos. ¿Cómo valoráis esta situación?



R.- Inquietud, preocupación e incredulidad... Así vemos la situación. Somos incrédulos ante esta situación y sentimos inquietud y preocupación porque no entendemos nada. No es que no creamos en lo que se nos dice desde las administraciones, pero la experiencia nos dice que se han intentado en varias ocasiones abrir el Tarajal II y años después seguimos exactamente igual. Con el anterior delegado del Gobierno se decía que quedaban dos meses para su apertura y ahora es más de lo mismo. Nos está dando la sensación de que no hay nada controlado ni preparado y aparte, está claro que no depende de ellos, con lo cual no tengo más remedio que ser pesimista en esta situación.



P.- Precisamente esta semana ha visitado la frontera el presidente nacional del CSI,F, que también hizo pública su preocupación ante la incertidumbre que existe en toda esta situación...



R.- Es normal. A ellos les preocupa y mucho que la coordinación para la apertura del nuevo paso no está todavía ni prevista, no hay nada programado y eso es motivo de preocupación. Yo cuando creo una empresa sé quién me va a llevar las compras, la facturación y los almacenes, sin embargo, en la frontera la sensación es que no hay absolutamente nada previsto.



P.- El caos que supone la frontera del Tarajal está afectando a la entrada del turismo marroquí en Ceuta y eso se ha podido reflejar a lo largo de este verano...



R.- El daño es enorme. Esto es muy fácil porque se trata de un efecto boca a boca. Si a ti te dicen que pasar la frontera supone colas de una media de dos horas y media para ir y otras tantas para regresar la decisión final es que te quedas en Ceuta. Al marroquí le pasa exactamente igual. El turista que tiene poder adquisitivo y ha conseguido sacar visado, le sale más barato, rápido y fácil coger la combinación Tánger- Algeciras. En estos días todos los que hemos viajado no solo hemos visto coches en la OPE, sino que hay muchísima gente de Marruecos con coches de grandes cilindradas y marcas que son consumidores habituales de la península, con lo cual no nos estamos dando cuenta de que ese posible potencial comprador también acabará marchándose.Ya nos pasó con los paraguayos, tuvimos la experiencia de los portugueses y, lamentaablemente, esto será lo siguiente.



P.- Un síntoma claro de esas pérdidas en el sector turístico que nos habla es que este año ha existido un descenso considerable en el número de personas que han cruzado la frontera durante la Operación Paso del Estrecho porque han decidido marcharse por Tánger...



R.- Es normal y a nosotros como ciudadanos nos pasaría igual. Si quieres viajar a un sitio y te enteras que todo son trabas, inmediatamente cambias y no pierdes tu tiempo. Y esto es muy sencillo, ahora mismo sabiendo que hay problemas en Turquía a nadie se le ocurriría ir, buscaría algo más estable y esto es exactamente igual.



P.- ¿Desde la Confederación de Empresarios qué solución veis ante una situación que al parecer va cada vez peor?



R.- Constantemente nos reunimos con las personas que supuestamente llevan estos temas y exponemos nuestras sugerencias. Entiendo que es un tema difícil y que la frontera es una cuestión que no depende solo de la Administración de España, también depende de Marruecos, pero lo que no se puede permitir es que tenemos unas instalaciones antiguas y defasadas. Esas mismas instalaciones antes recibía a 2.000 personas y cabían bien, pero es que ahora están entrado entre 8.000 y 9.000 personas. Es prioritario dotar la frontera de unas infraestructuras acordes a la capacidad de personas que acoge diariamente, pero ahora mismo no está preparada para recibir a ese número de visitantes.



P.- ¿Qué medidas se podrían poner en marcha para reactivar la economía en Ceuta?



R.- Nosotros hemos sugeridos varias cosas, la primera de ellas es atraer a más gente, porque al tener más posibles compradores la economía se beneficiaría. También hicimos una sugerencia hace varios meses relacionada con la bajada del IPSI para que contribuya a un pequeño gancho y que a la gente le merezca la pena venir a Ceuta. Y por último, ha llegado el momento en el que la Ciudad tiene que plantearse una nueva coyuntura para la ciudad porque no podidos vivir solo del posible turista.



P.- Hace unos meses se habló de los contactos que se estaban llevando a cabo con la empresa ‘Bluemar Ferrys’ ante su posible instalación en el servicio Ceuta-Algeciras, pero de momento no se sabe nada. ¿Cómo ve la situación marítima en estos momentos?



R.- Cuando tuvimos constancia de que una empresa estaba interesada en instalarse en Ceuta nos pareció fantástico, porque toda aquella empresa que muestre interés en prestar sus servicios en el paso del estrecho es maravilloso, mucho más si viene a beneficiar al consumidor. Lo que nos parece insólito es que están pendientes de buscar a unos socios potenciales con dinero y además buscan la subvención de Ceuta. ¿Qué manera es esa de negociar? Jamás los comerciantes de Ceuta hemos puesto un negocio pidiendo dinero, por lo que entendemos que esos negocios están destinados al fracaso. En cuanto al precio de las navieras y al caos que está suponiendo en los días fuertes de la OPE es un problema que tenemos las personas de Ceuta desde que hemos nacido, esto no es cosa de ahora. Para el ceutí salir de Ceuta y volver es una auténtica odisea. Y todavía en Ceuta tiene un pase porque aunque los barcos salgan con retrasaso, salen, lo que es insólito y de muy poca vergüenza es que llegamos a la plataforma y hay que pelearse con el que lleva la OPE o el que dirige la zona de residente. No podemos estar siempre con la incógnita e incertidumbre de no saber si vamos a embarcar o no. Venden más billetes de lo habitual, te obligan a cerralos y después todo se convierte en un desastre. Es una situación que se da todos las semanas y que habría que acabar con ella porque supone un sufrimiento para la gente.



P.- ¿Qué se sabe de la pretendida Reforma del Régimen Económico Físcal de Ceuta?



R.- De momento estamos pendientes y no sabemos nada. Si creemos que ha llegado el momento de que a la ciudad de Ceuta hay que ir encargándole un Plan Estratégico, la Ciudad tiene que saber hacia dónde va porque esta incertidumbre no nos va a llevar a nada bueno y pensamos que ha llegado el momento de ordenar un poco las cosas.



P.- Otras de las cuestiones que se trataron en el Comité Ejecutivo estuvo relacionado con el Plan general de Ordenación Urbana (PGOU), ¿qué conclusiones sacaron?



R.- Desde el 26 de agosto ya podemos volver a solicitar licencia de construcción remitiendolo al Plan del 92, lo que quiere decir que todos estos años han estado perdidos. Si hemos estado dos años sin poder construir, ahora podemos hacerlo pero con el Plan del 92. El proyecto ha de adecuarse al 92 y a las normativas que van en la nueva modificación, el problema es que todavía no está aprobado de manera provisional. Ahora depende de informes sectoriales de Medio Ambiente, Defensa y Cursos Aeronáuticos y nos han dicho que esta semana van a continuar los trámites. Esto no puede parar porque no se puede permitir que pasados estos años estemos en el aire.



P.- Y la situación del helipuerto, ¿cómo se encuentra?



R.- Se va a poner en marcha en breve.Los propietarios nos han presentado el proyecto y el helicóptero ya está en Ceuta. El problema es que están pendientes de que AESA pueda homologar los permisos correspondientes para que el helicóptero se pueda poner en marcha.



P.- Por último, ¿qué previsiones existe desde la CECE acerca del último trimestre del año a nivel económico y empresarial?



R.- Independientemente de todos los problemas que hemos mencionados, pienso que está pasando dos cosas, por un lado existe una incertidumbre económica que ha marcado al desequilibrio político por el que actualmente está pasando el país. Esto ha provocado que la gente se vuelva a retraer, recuerdo que cuando llegó Mariano Rajoy al Gobierno se tomaron medidas que ahora están todas en el aire y lo peor es que en el momento que se vuelva a formar Gobierno, volverán a subir los impuestos y habrá que recuperar el tiempo perdido, por eso la gente está preocupada, aunque esperomos que se alcance la estabilidad.