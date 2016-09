Los técnicos del ‘Summer Camp’ siguen sin cobrar

EL PUEBLO

Lunes, 12 de septiembre de 2016

BALONCESTO

Así lo confirmó su director técnico, Borja Molinary, tras la queja reflejada en las redes sociales.



En la misma, Molinary asegura que: “Casi tres meses después de la conclusión de las Basket Summer Camp todos seguimos sin cobrar. Director, entrenadores jefe, entrenadores ayudantes... todos. El Campus que organiza el ICD, del cual se han realizado ya siete ediciones, es una de las actividades más demandadas en nuestra ciudad cada verano. Las plazas se llenan casi en la primera semana de inscripciones. Hay lista de espera, y la última edición tuvo más de 140 participantes”, refleja el ceutí.



Por ello, Molinary destaca que es una actividad que “funciona” por lo que no entiende cómo casi tres meses después de su finalización los entrenadores todavía no han cobrado lo que se les adeuda. Aunque admite que por la forma de pago el cobro no es inmediato, el ceutí aseguró que nunca se había tardado tanto en cobrar por esta actividad, por lo que confía en que esta situación se solucione cuanto antes.



Y es que, el Basket Summer Camp se está convirtiendo edición tras edición en un auténtico referente deportivo de la época estival en Ceuta, por lo que tanto Molinary como el resto de técnicos confían en que los pagos puedan realizarse cuanto antes y todo vuelva a la normalidad.