Acice establecerá unas bases para la décima gala de cortos

LUIS CORBACHO

Martes, 13 de septiembre de 2016

Este año no se ha realizado por diversas circunstancias y para la próxima edición está previsto celebrar otro evento en el que se proyectarán los cortos descartados.

César Martín, tesorero y portavoz de Acice (Asociación Cinematográfica de Ceuta) habló ayer con este diario de la décima gala de la asociación, que tendría que haber sido a finales del pasado mes de agosto, pero se celebrará, si todo va bien, ya en 2017.

“La gala siempre se celebra unos días antes del Día de Ceuta (el 2 de septiembre), normalmente es en el último fin de semana de agosto y este año no se ha celebrado porque estábamos agotados”, señaló.

Mucha gente le ha preguntado por qué no se ha organizado la gala este año y su respuesta es que “hay que entender por qué se han hecho estas nueve galas. Al principio surgió porque un grupo de entusiastas de Ceuta creó Acice como soporte de una muestra de cortometrajes que hacía cada uno de los directores y para que su trabajo se viera”.

Las primeras galas se celebraron en el Parque, pero a partir de la tercera edición “empezó a adquirir una dimensión que nadie esperaba al principio. Se ha podido hacer esta gala gracias al esfuerzo desinteresado de gente que ha aportado muchas horas de su tiempo para que esto saliera adelante, ya no solamente produciendo cortometrajes, sino en la gestión de la gala, promocionándola, trabajando. Una gala de cortos parece que se hace en dos días, pero son muchos meses de trabajo”, indicó Martín.

La situación deseable, para hacerlo a un nivel profesional, como puede ser el Festival de Cine de Málaga, sería “que hubiera un equipo de gente que trabajase todo el año en esto. Pero dadas las circunstancias de Ceuta no es realista pedir un presupuesto para que dos o tres personas se dediquen a trabajar. No hay ese dinero”.

Por tanto, apuntó el tesorero de Acice, “lo raro es que la gala se haya podido hacer nueve años seguidos sin parar a base solamente de las aportaciones personales de tiempo de cada uno. Ha llegado un momento en que esto se ha roto”.

Algunos de los integrantes de la asociación no han tenido vacaciones de verano en los últimos años. “La muestra implica que la producción ha sido de una media de once, doce o trece cortometrajes anuales para un grupo de personas que tiene sus trabajos aparte, que no vive de esto”, relató Martín.

“Es normal que ese ritmo tan enorme que hemos llevado en los últimos nueve años haya terminado por agotar a la gente. Esa es la razón principal por la que no ha habido gala”, reconoció el portavoz de Acice.

En su caso personal “no he podido producir cortometrajes este año. Las únicas personas que sí han estado trabajando regularmente y haciendo cortos han sido Rafa Muñoz y Alejandro Castro. Pero tampoco se podía hacer una gala solo con los tres o cuatro cortos que han hecho ellos”. El resto de los miembros de Acice no han producido cortos este año. Tampoco ha habido tiempo material para la preparación de la gala.



Continuidad

Justo después de la fecha de la gala hubo una reunión. “Hemos visto que es una lástima y no queremos que esto desaparezca. Planteamos en esa reunión si ibamos a dejar que muriera o no. Todos hemos dicho que es una lástima que se pierda y que tenemos ganas de hacer cosas”, manifestó Martín.

Por tanto todos los participantes en la reunión se han comprometido a producir cortometrajes, “que es el objetivo de la asociación: fomentar el cine en Ceuta. Para la gala del año que viene habrá una producción de cortos seria”.

Además el parón de este año servirá para “subsanar otros errores que hemos cometido. Todos consideramos que es un error que la gala dure tres horas y media, se hace muy pesada. Esto ha ocurrido porque a última hora siempre ha habido alguien de Ceuta o cercano que ha ofrecido algún cortometraje y nunca hemos querido dejar a nadie fuera”.

Para el año que viene “una de las cosas que queremos solventar es presentar unas bases, publicitarlas, establecer la duración máxima que tiene que tener el corto, la fecha máxima de presentación, como cualquier otro certamen de cortometrajes”.

La intención es “dar una estructura más seria. Partimos de que las bases de la gala se publiciten con muchos meses de antelación de forma que cualquier persona, tanto de nuestra asociación como ajena a ella, que quiera participar sepa a qué atenerse muchos meses antes”, dijo el portavoz de Acice.

Por otro lado Martín expuso que “para aquellos cortos que no se ajusten al formato de la gala o para aquellos que se queden fuera no los vamos a descartar y olvidarnos de ellos. Intentaremos rescatarlos para hacer otro evento además”.

Durante todo el año “solo hacemos un evento y nuestra visibilidad como asociación es mínima. Si bien es cierto que tiene repercusión, porque los cortos se ponen en televisión, en páginas web, en la muestra nos tiramos trabajando un año”.

La intención de los responsables de Acice es elegir, para la gala del año que viene, los cortos de mayor calidad que se presenten “y el resto de los cortos, ya sea que no hayan podido entrar porque por su formato sean demasiado largos, la asociación intentará rescatarlos para otro tipo de eventos para que el creador no haya realizado un trabajo en balde. Se podrán proyectar en el mismo espacio o en otro distinto, eso ya habría que discutirlo con Cultura”, añadió el portavoz.

APUNTES

Décima gala. A finales del pasado mes de agosto tendría que haber sido la décima gala de Acice, pero por circunstancias no ha podido ser y los organizadores confían en realizarla en 2017.

Proyección nacional. Uno de los objetivos que se marca Acice es dar a conocer los cortos realizados en Ceuta a nivel nacional. Por eso se quieren promocionar en la península.

“Es el único evento de cine que ha tenido tanta repercusión local”

La gala se ha celebrado en los últimos años en el Teatro Auditorio del Revellín. “Es el único evento relacionado con el cine que se hace en Ceuta que ha tenido la repercusión de respuesta del público que hemos tenido nosotros”. Por ejemplo el Festival de Cine Multicultural, “que lleva ya muchos años, es un festival que trae cine de calidad, lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, y después la respuesta del público es mucho más pequeña.

Ha habido proyecciones con 100 o 50 personas de público y su trabajo es igual de válido o mejor que el nuestro”. La muestra ha tenido más alcance porque “al ser tan localista implicaba a mucha gente de aquí y hemos llegado a conseguir que viniesen más de 1.000 personas a vernos en el Parque”.