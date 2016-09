Los taxis para discapacitados estuvieron activos ayer

LUIS CORBACHO

Martes, 13 de septiembre de 2016

Búscome remitió el domingo un comunicado de prensa criticando que el lunes no iba a haber taxis adaptados para discapacitados en Ceuta. Miguel López Mena, propietario del taxi adaptado número 118, contestó ayer a Búscome, negando esta información, ya que su vehículo y el de un compañero, también adaptado, estuvieron en servicio.

En primer lugar dijo que “tengo que decir que no es verdad. A la vista está que estoy trabajando y que están los taxis trabajando. Hay taxis adaptados para la hora que llame el cliente”. Uno de sus comentarios era que “yo no sé de dónde han sacado eso”.

Ceuta cuenta con dos taxis adaptados y ambos estuvieron ayer en funcionamiento, a disposición de las personas discapacitadas que lo pudieran requerir. De todos modos no es exclusivo de este colectivo, ya que este taxi también atiende al resto de personas que no tienen ninguna discapacidad. “Los dos taxis están trabajando hoy con normalidad”, sentenció López.

Con respecto al trato que dispensan a los discapacitados señaló que “ya nos llaman y son como familia nuestra.

Lo cogen varias veces y ya parece como si fuera familia tuya. El trato que tenemos con ellos es muy familiar”.

Los taxis adaptados suelen contar con una cartera de clientes estable. “Son los mismos clientes los que nos llaman casi siempre cuando les hace falta. Nos llaman desde sus casas y los llevamos bien al hospital o bien al centro. Después nos vuelven a llamar y los traemos de vuelta a sus casas”, explicó el taxista.

López lleva con el taxi adaptado desde el año 2004, cuando se concedieron sendas licencias. En concreto en Ceuta hay 118 taxis y la suya es la última licencia concedida hasta la fecha, ya que su vehículo lleva el número 118. “Con este ya he tenido dos vehículos y los dos han estado adaptados para discapacitados”, apuntó.



Sin ayudas

Por otra parte el taxista comentó a este diario que “no he recibido ninguna ayuda por parte de la Ciudad. No ha habido ninguna ayuda para estos vehículos. Esa ayuda haría mucho porque estos vehículos causan muchos problemas, tienen muchos gastos y si la Ciudad no ayuda prácticamente es inviable”.

El compañero del otro taxi adaptado tampoco ha recibido ayudas. “Ningún taxi adaptado ha recibido ni un duro de ayudas. Yo creo que eso no es así”, se quejó el taxista.

La Ciudad “debería ayudarnos porque este vehículo sale mucho más caro que un vehículo normal. Tenemos que hacer una inversión más fuerte que la de un taxista normal. Y encima no nos dan ayudas”, se quejó. Además “con un taxi adaptado estamos trabajando 16 o 18 horas. Más no nos pueden exigir”.

Por su parte Búscome expuso ayer en un comunicado de prensa que “el servicio de taxis adaptados está funcionando con total normalidad en el día de hoy. Queremos dar las gracias públicamente por la gestión realizada en un área de absoluta sensibilidad”.