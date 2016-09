Maateis denuncia “falta de respeto” del Gobierno con los musulmanes

SAMUEL DUEÑAS

“Sentimos un gran rechazo al no dejar que se lleve a pleno la propuesta de MDyC para cambiar el calendario laboral”.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, Laarbi Maateis, mostró ayer su “indignación” con el Gobierno de la Ciudad por no aceptar la propuesta realizada por MDyC en relación al cambio en el calendario festivo. “Quiero hacer un llamamiento a las autoridades políticas porque la comunidad musulmana se ha sentido rechazada al ver como el Gobierno no aceptaba la propuesta realizada por la formación del Movimiento por la Dignidad Ciudadana y en la que se pedía que el fin de Ramadán pueda ser festivo en Ceuta”. Así, agradeció que en el año 2008 atendiera la petición presentada por UdyC (ahora Caballas), de aprobar el calendario y hacer festivo el día del Sacrificio, “pero el rechazo de este año ha sido una falta de respeto a toda la comunidad musulmana. No voy a decir que es un insulto, pero es un rechazo muy grande al reconocimiento de la realidad social de Ceuta”, manifestó Mateis ante los medios de comunicación.

Precisamente el MDyC daba a conocer el viernes que el informe desarrollado por los técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas para analizar la propuesta presentada por el MDyC de calendario laboral en los plenos de julio y agosto señala que “la misma se ajusta a la legalidad vigente”, por lo que, tal y como indica el partido que lidera Fátima Hamed, “técnicamente no existe traba alguna para su aprobación”.

Igualmente el informe señala bien claro que “corresponde al órgano competente, al Pleno de la Asamblea, aceptar o rechazar la propuesta”, otro punto que, tal y como se insiste desde el MDyC, “rebate los argumentos expuestos por el ejecutivo municipal, que señalaba que los únicos legalmente capacitados para presentar un calendario eran ellos, como se desprende del informe de los técnicos cualquier grupo municipal puede llevarlo a cabo, sobre todo cuando la inacción provoca que siempre se haya aprobado fuera de plazo el calendario laboral, incumpliendo la ley que indica que debe ser remitido al Ministerio de Empleo antes del 30 de septiembre”.