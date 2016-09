Contratos públicos y garantizados

EL PUEBLO

Miércoles, 14 de septiembre de 2016

El servicio de comedor del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes tiene una nueva empresa adjudicataria. El contrato ya se ha formalizado y en octubre una nueva compañía se hará cargo de este trabajo que es imprescindible para el buen funcionamiento del centro donde residen centenares de inmigrantes que dependen del Estado para sobrevivir. Por eso es fundamental que en este tipo de contratos la adjudicación no se mire con lupa, sino con microscopio, para evitar fallos tan grandes y perjudiciales como el ocurrido como la anterior adjudicataria, que dejó tras su paso una deuda de más de 250.000 euros y al centro con varios problemas a los que hacer frente a pesar de que la administración pública había cumplido con su parte, y había pagado por el servicio, y los trabajadores también habían cumplido con la suya, prestándolo. Lo lamentable es que este fallo no es una situación aislada sino que se repite en distintos servicios que las administraciones tienen externalizados.

El pasado 1 de septiembre se rescindió el contrato con otra empresa que trabajaba para la administración, en este caso para el Ministerio de Defensa, haciéndose cargo de la vigilancia de varias instalaciones militares de la ciudad. La compañía, con varios contratos por todo el territorio nacional y uno en Ceuta, llevaba meses sin pagar a sus trabajadores y embolsándose el dinero de la adjudicación. Los fallos, cuando se repiten, dejan ver graves carencias que, cuando ponen en juego el dinero público y de todos, se han de resolver de inmediato. No valen las excusas ni el ‘nada se puede hacer’. Hay que buscar responsables y asumir las consecuencias. Y es que, no puede salir gratis jugar con el dinero de todos y poner en riesgo servicios fundamentales como el catering en el CETI. Estos fallos no se pueden repetir porque son imperdonables.