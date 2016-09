El MDyC denuncia que el pago a proveedores supera los 60 días

EL PUEBLO

Miércoles, 14 de septiembre de 2016

Nuevo frente de fricción entre la oposición en la Asamblea y el Gobierno local. En este caso se sitúa en el contexto del pago a los proveedores de la Ciudad. De esta forma, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que lidera la diputada Fatima Hamed, ha puesto de relieve que el Ministerio de Hacienda “desmiente” al Gobierno de Ceuta y que, dados los datos, “es descubierta una nueva mentira” del Ejecutivo local. Según pone de relieve el MDyC, el periodo medio de pago a proveedores es según el Ministerio de Hacienda, que recoge los datos enviados por el propio Ayuntamiento, de 67,28 días, más del doble de la cifra legal”.

La respuesta del Gobierno incide en todo lo contrario, argumentando que a día 31 de agosto, el periodo de pago a proveedores se situaba en 20,03 días de media. A finales de julio, siempre según fuentes del Ejecutivo local, era de 25 días, cinco menos que en junio, donde se situaba en 30.

En este sentido, el MDyC indica que el pasado cuatro de agosto la consejera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Susana Román, “mentía a los y las ceutíes cuando decía que son 25 días que en la actualidad está tardando en pagar a sus proveedores, la realidad vuelve a atropellar a este Gobierno local y su periodo de pago es de 67,28 días. Y suena a tomadura de pelo que diga que se pasará, antes de que acabe el año, a entre 12 y 14 días”. E indican, que “remataba el vocero Hachuel señalando que somos muy optimistas. No, ustedes no son optimistas. Ustedes no viven la realidad de esta Ciudad, ustedes deben vivir en otro mundo pues ni con sus datos dicen la verdad”, indican desde la formación política de Fatima Hamed.

“Ahora es el periodo medio de pago a proveedores el que deja al descubierto la inexistencia de una política financiera en la Ciudad y sus mentiras”, añade el MDyC. Desde su perspectiva, “la supuesta responsable de la Hacienda local ha señalado en varias ocasiones que ha saneado las cuentas, reducido el nivel de endeudamiento y la deuda comercial se había aflorada y se pagaba”. Para el El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) “ni ha aflorado la deuda comercial (como los reconocimientos extrajudiciales de deuda confirman y que debe rondar todavía los 10 millones), ni se paga, como el Ministerio de Hacienda confirma; ni se reduce el endeudamiento como el Gobierno quiere vendernos; y existe un déficit en las cuentas que precisamente indican que saneado no hay nada. Más no se pude mentir”, añaden con dureza.

El MDyC quiere denunciar “el grave perjuicio que para los proveedores de la ciudad supone este constante incremento de la media de pago, pues desde que se tienen datos de este ratio ha pasado de los 31,56 días a los 67,28 días actuales”, recalca la formación política..

Para el MDyC, “estos retrasos solo obedecen a la falta de una política de Tesorería que tenga por objetivo el cumplimiento de la ley (no olvidemos que según la norma el pago debe hacerse a 30 días), que estos retrasos obligan a nuestros empresarios a buscar otras fuentes de financiación que elevan el coste de sus operaciones con el Ayuntamiento y que desaniman a muchos a presentarse a los concursos, pues su beneficio empresarial es anulado por tener que financiar a la Ciudad. Una financiación que si es asumida por los proveedores será porque el Gobierno del señor Vivas no puede conseguirla”, subrayan.

Desde el MDyC exigen al Ejecutivo local “un compromiso serio y verdadero con los y las proveedoras de la Institución, asumiendo una política de tesorería que permita a nuestros y nuestras empresarias poder cobrar sin asumir los costes de financiación de la ciudad”, concluyen al respecto desde la formación opositora.