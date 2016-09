PSOE: “El Tarajal II no solucionará los problemas y provocará otros nuevos”

J.M.R.G.

Miércoles, 14 de septiembre de 2016

El secretario general del PSOE de Ceuta ha indicado que el diptuado de referencia en el Congreso, “consciente de cual era la situación de la frontera de Ceuta y la problemática de los porteadores y los vehículos, unos días antes también dirigió una serie de preguntas a la mesa del Congreso de los Diputados relacionadas con la situación vivida en la Ciudad durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre”. Un problema que el líder socialista ceutí enmarcó dentro del ámbito de la seguridad, y de bloqueo sufrido en la frontera del Tarajal.

El líder socialista ha destacado que desde el PSOE se estaba a la espera de que desde la Delegación del Gobierno se hubiera pronunciado ya al respecto

Hernández consideró que cuando por parte de la Delegación del Gobierno se habla de una apertura inminente del paso del Tarajal II, “no se tiene una argumentación consistente para estar en la certeza de que se abrirá en el mes de septiembre, tal y como se ha dicho, o a primero del mes de octubre”, y se mostró convencido de que una frontera no depende de una única nación sino que, “en este caso también está involucrado Marruecos y tendrá que decir algo al respecto a la hora de la apertura del paso fronterizo Tarajal II”.

El líder socialista ha indicado que su formación considera que el nuevo paso fronterizo “no va a solucionar los problemas graves que presenta la frontera respecto a los porteadores y los vehículos”, poniendo de relieve que con ese paso fronterizo lo que se pretende es “solucionar en parte el problema de los porteadores, pero consideramos que no sólo no se van a solucionar estos problemas sino que aparecerán otros nuevos derivados de los procedimientos que allí se van a gestionar para el paso de los porteadores y creemos que el problema más grave que tiene la frontera es el paso de vehículos”.

Hernández ha vuelto a recordar un proyecto presentado por el PSOE en los Presupuestos Generales del Estado el cual no fue considerado por parte del Gobierno del PP, y que no era otro que el de llevar a cabo el proyecto de la carretera de unión del puerto y la frontera. El dirigente socialista insistió en que desde el PSOE se considera que ese tipo de proyecto y de inversión en infraestructura “si va a solucionar en gran parte los problemas que se dan en la frontera”. No obstante, desde el PSOE se indica que este proyecto también tendría que ir acompañado de otras inversiones en las propias infraestructuras de la frontera, ya que para Hernández el paso fronterizo del Tarajal “es un embudo y necesitaría una ampliación de la misma”.

Además, el líder socialista también se mostró partidario de conceder una mayor dotación dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como de la Policía Local si se van a destinar efectivos a dicha zona.

Del mismo modo, Hernández también consideró necesario el redactar un protocolo de actuación para la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local que determine las actuaciones de todos estos funcionarios cuando ocurran hechos como los acontecidos el pasado sábado.

Para concluir, Hernández insistió en que el PSOE “no permanece impasible ante estos problemas de seguridad y conectividad que viene sufriendo la ciudad desde hace muchos años, que tienen un carácter endémico”, por ello denunció que el Gobierno del PP “está anquilosado, la Ciudad Autónoma de Ceuta tampoco toma cartas en el asunto en cuanto a decidir un posicionamiento claro de temas de frontera, destinando la pelota al tejado de la Delegación del Gobierno, y nosotros creemos que la Delegación del Gobierno no está dando los pasos adecuados para buscar soluciones que sean estables, consolidadas y firmes para solucionar la problemática de la frontera”, concluyó Hernández.

PREGUNTAS

1º.- ¿Qué competencias ha establecido el Gobierno para los policías locales de la ciudad de Ceuta en el puesto fronterizo del Tarajal II?

2º.- ¿Cuantos efectivos están destinados en el paso fronterizo del Tarajal I?

3º.- ¿Ante la inminente apertura del paso fronterizo del Tarajal II, cuantos efectivos están destinados en el mismo?

4º.- ¿Qué número de funcionarios de la Policía Local serán destinados al Tarajal II?

5º.- Respecto del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil ¿De qué unidades se detraerán los efectivos encargados de asumir el control del paso fronterizo Tarajal II?

6º.- ¿Qué número de efectivos de cada cuerpo serán destinados al paso fronterizo Tarajal II?.