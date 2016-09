Miércoles, 14 de septiembre de 2016

El Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta (COPCE) se suma a la conmemoración del día 12 de Septiembre como día internacional de acción contra la migraña para apoyar a quienes la padecen y sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de dicha enfermedad. Y es que hablar de migraña no es hablar de un simple dolor de cabeza, sino de una enfermedad, que afecta sobre todo a las mujeres, consistente en un intenso dolor de cabeza, crónico y recidivante, acompañado de visión borrosa, fotofobia, náuseas, mareos, vómitos, estrés, etc. que se sitúa entre las veinte enfermedades más incapacitantes del mundo. Tal es la gravedad de los síntomas, que los expertos han determinado que un día con migraña podría ser similar, funcionalmente hablando, a un día con ceguera, paraplejia, angina o artritis reumatoide. Uno de los objetivos de la proclamación de este día es, precisamente, reconocer que esta enfermedad compromete la calidad de vida de las personas que la padecen y que, a nivel profesional, nunca debemos resignar a los pacientes a que se acostumbren a ello, y sí informarles y conectarlos con las terapias médicas y psicológicas destinadas a minimizar la intensidad y la frecuencia de los síntomas.

Si bien es verdad que nadie fallece de migraña crónica (aún no tiene cura definitiva), no es menos cierto su evidente y profundo impacto en la vida de los afectados, ocasionando ausencias laborales, imposibilidad de realizar tareas diarias y un gran aislamiento social. Además, en torno al 30 % puede sufrir depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, etc. Por consiguiente, la figura del psicólogo en el tratamiento contra la migraña pasa por fomentar los autocuidados psicológicos (técnicas de relajación ante los brotes, adecuado afrontamiento del estrés), identificar y mejorar los factores de riesgo (adicciones, inadecuada alimentación y descanso y/o sedentarismo) y aliviar los síntomas psicológicos derivados de la enfermedad como ansiedad, depresión e ideaciones suicidas en los casos más graves.

Teniendo en cuenta que según la Sociedad Española de Neurología (SEN) más de 3,5 millones de personas padecen migraña en nuestro país, insistimos una vez más en la urgente necesidad de prestar servicios psicológicos a estas personas en la atención primaria, pues con las antedichas intervenciones se alargan las recidivas y se reduce la intensidad de los síntomas, lo que hace disminuir a su vez la frecuencia de las visitas al médico y el consumo de caros fármacos, con el consiguiente ahorro sanitario en sobrecostes y, por supuesto, la mejora de la calidad de vida de tantas y tantas personas afectadas.