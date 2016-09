Un joven, detenido por una presunta falsa denuncia de maltrato

V.S.C.

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Damián, a sus apenas 19 años, fue detenido ayer en su domicilio después de que su ex pareja y madre de su hijo, que aún no tiene un año, interpusiera una denuncia contra él por malos tratos. Su familia, impotente, asistió a la detención sin poder hacer nada por evitarlo y se encuentra perpleja porque, aseguran, él no es el culpable, sino la víctima. Según denunciaba ayer a EL PUEBLO un familia directo de Damián, esta denuncia sería “falsa”. Y es que, aseguraba, este joven de la barriada Juan Carlos I fue el agredido y muestra de ello serían varios arañazos que tenía en la cara.

Los hechos que ayer fueron denunciados, según contaba este familiar, tuvieron lugar el día anterior cuando la ex pareja de Damián acudió al domicilio de este a entregarle el hijo que ambos tienen en común. Al no aparecer el joven por la mañana a recoger al niño, la madre se desplazó al mediodía para dárselo y cuando se lo entregó empezó a discutir y a pegarle. Según el familiar de Damián, los vecinos se hicieron eco de lo que estaba ocurriendo y bajaron a la calle para intervenir, hasta que lograron que la joven se marchara.

La familia del joven le instó a denunciar lo ocurrido, pero este desistió y al día siguiente se encontró con que el detenido era él. Una situación ante la que los familiares de Damián, impotentes, han decidido acudir a los medios de comunicación porque, lamentan, el hombre “no tiene nada que hacer” cuando se interpone una denuncia de esta clase. “Esto es perjudicial para quienes realmente son víctimas de violencia de género”, asegura la pareja de la madre de Damián. Él es quien ha denunciado la situación, esperando que no quede “impune”.

Y es que, los familiares de este joven confían en que se conocerá la verdad porque, explican, “los vecinos están dispuestos a declarar y contar lo que pasó”. No obstante, lamentan, el joven ya ha pasado por los calabozos sin poder defenderse. Ahora se encuentran a la espera de que un parte médico certifique las lesiones que el joven tiene y que el asunto se resuelva lo antes posible.