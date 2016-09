Búscome se queja por la falta de apertura de algunas aulas matinales

EL PUEBLO

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Búscome considera que “las aulas matinales y el comedor escolar tienen que estar funcionando en el mismo momento que abren los colegios y esto no está ocurriendo en Ceuta. Son muchas las quejas que hemos recibido, debido al malestar y a la ansiedad que provoca el hecho de que existan personas que no tienen a nadie para llevar a sus hijos al colegio. Las aulas matinales no pueden dilatarse más en el tiempo y además también tienen que poner las vespertinas, un recurso que no disponen todas las escuelas. Hay que recordar que ni en todos los colegios hay comedor, ni en todos los que hay permiten la conciliación, porque las plazas son exclusivamente para quienes entran por becas”.

La asociación señaló que “en algunos trabajos dan flexibilidad, pero en una gran mayoría no y no todas las familias tienen dinero para pagar a alguien que pueda llevar a los menores al colegio y tienen que ir solicitando favores a sus allegados. Además, ya no es solo la nula política de conciliación, es que hay que recordar que los comedores han estado abierto este verano pero la continuidad es relativa porque muchos no han estado apuntados y están esperando la resolución”.