Fiscalía solicita la absolución de la maestra del San Agustín

Jueves, 15 de septiembre de 2016

El Fiscal no observa “voluntariedad” para incumplir la orden de alejamiento, señalando que si se hubiera producido algún encuentro habría sido “fortuito”.

El Ministerio Fiscal no acusó ayer a la profesora del Colegio San Agustín, A.G.R., por un supuesto delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento sobre varios alumnos del centro. De hecho, la Fiscalía solicitó la libre absolucion de la maestra, en consonancia con la defensa de la misma, que se adhirió por su parte a las tesis del Ministerio Público. Para ello, el Fiscal argumentó que no apreciaba “voluntariedad” en la doncente para incumplir la orden de alejamiento, señalando si algún momento se hubiera producido un encuentro, éste sería “fortuito”.

Por su parte, la acusación particular lamentaba que no fuera posible, con el Código Penal en la mano, una petición de pena más severa, de forma que solicitó una multa de ocho meses a razón de veinte euros diarios, y en el caso de que se produjeran dos días sin satisfacer dicha multa, serían conmutados por una pena de un día de prisión.

Esta vista que tuvo lugar ayer en sede judicial, concretamente en vista oral presidida por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de los de Ceuta, está completamente apartada de otros hechos que se dilucidan en el Juzgado de Instrucción número 4, por presuntos malos tratos de la misma profesora a un total de siete niños y que provocaron la orden de alejamiento que ayer se dirimía en los Jusgados.

Hay que recordar que en primera instancia había sido el Juzgado de Instrucción número 4 el que dictó la orden de alejamiento el 17 de abril de 2015, obligando a la docente a no acercarse a 100 metros de las presuntas víctimas. Con posterioridad, el 1 de septiembre del mismo año, dicha orden fue modificada parcialmente por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta prohibiéndose que la profesora coincidiera con los niños afectados en ninguna estancia del colegio en la que estos concurriesen, al igual que en las actividades que participaban.

En todo caso, el procedimiento judicial en torno al quebrantamiento de condena había sido promovido en Comisaría por la madre de dos de los niños a los que no podía acercarse la profesora, quien declaró ayer ante el juez que entre los días 22 de septiembre y 8 de octubre de 2015 la profesora en cuestión se encontraba en el ‘hall’, en el vestíbulo de entrada del centro educativo y que había tenido una cercanía con los dos niños.

“Ví repetidamente a A.G.R. por donde entran los niños”, explicó la mujer. “Cuando la veían me apretaban con fuerza las manitas”, declaró en sala judicial, siendo su versión corroborada por dos madres de alumnos del centro, si bien la Fiscalía cuestionó la credibilidad de los testigos presentados por la acusación por exhibir incluso “animadversión” hacia la docente

Además, la madre denunciente manifestó que intentó hablar con el director, para conocer y que se pudieran coordinar las medidas que fueran necesarias para que no exixtiera el menor contacto entre niños y profesora. “Dijeron que no me podía atender”, explicó.

No obstante, otros dos progenitores negaron haber visto “nunca” a A.G.R. en la zona de entrada o salida del centro. En este sentido, se produjeron numerosas declaraciones en torno a los horarios de entrada y salida de la profesora, que habían sido, supuestamente, restringidos por parte de la autoridad docente del Colegio San Agustín para que no hubiera coincidencia de la profesora con los niños de los que debía permanecer alejada. Así, A.G.R. entraba al centro quince minutos más tarde que lo hacen los escolares y que salía quince minutos antes.

La acusada fue tajante en torno a sus declaraciones exculpatorias. En efecto, A.G.R., explicó que sabía que no podía tener el más mínimo acceso a los niños. Conocía los autos dictados judicialmente y que le fueron notificados.

De esta forma explicó que “nunca” tuvo el más mínimo contacto con los niños sobre los que tenía una orden de alejamiento, cuyo supuesto quebrantamiento era lo que se juzgaba ayer. “Jamás los he visto, jamás he coincidido”, afirmó

Por su parte, el director del centro educativo explicó que se habían establecido medidas para que la profesora no coincidiera en zonas del colegio en las que pudieran estar los niños. No onstante, señaló que hubo un día en el que pudo producirse una disfunción en la comunicación con la profesora, concretamente el día 22 de septiembre, pero que no se le notificó a tiempo a la docente, de esta forma “seríamos nosotros los responables”, admitió sin paliativos el director del centro, que es sacerdote.

También declaró el conserje del centro, quien dijo no haber visto en ocasión alguna a la profesora en coincidencia con la entrada o salida de los niños. En todo caso, la Fiscalía no desvirtuó su testimonio, si bien puso de relieve que podría tenerse en cuenta que dado su trabajo podría haber algún condicionante.

La defensa desgranó argumentos a favor de su cliente, muy apoyado por la exposición previa del Ministerio Fiscal y añadiendo datos precisos. En este sentido, negó que hubiera existido ningún encuentro, “ni siquiera fortuito”, y que si los niños accedieron alguna vez al hall en donde estaba la acusada ésta no era la responsable, negando por tanto “una conducta dolosa”.

Por su parte, la acusación particular quiso poner de relieve que sí existió una voluntariedad por parte de la profesora que mantuvo un comportamiento “como si el auto no existiera”, según el abogado.

Finalmente, el Juzgado dejó ayer vistas para sentencia las actuaciones abiertas contra una maestra del Colegio San Agustín, por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.



Causa principal

La causa principal en la que la juez investiga la comisión de “tratos degradantes”, en concreto supuestos “maltratos físicos y psicológicos” a varios alumnos de tres años del centro después de que la madre de uno de ellos presentase una denuncia ante el Juzgado de Guardia, se celebrará a finales de octubre.